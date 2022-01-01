1600 вантажівок планують пропускати за добу через «Ягодин». ФОТО

1600 вантажівок планують пропускати за добу через «Ягодин». ФОТО
Учора, 14 червня, в пункті пропуску «Ягодин» відбулася чотиристороння зустріч Прикордонних Уповноважених України й Польщі по Волинській та Надбужанській ділянках, за участі представників митних служб Сторін.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Під час зустрічі обговорили питання збільшення пропускної спроможності вантажних транспортних засобів, які перетинають державний кордон в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ».
1600 вантажівок планують пропускати за добу через «Ягодин». ФОТО

Очікується, що за зміну (12 годин) оформлятимуть до 800 вантажівок в обох напрямках. Як відомо, потік вантажних автомобілів на українсько-польській ділянці значно зріс. Аби пришвидшити їх оформлення та забезпечити ритмічність роботи пунктів пропуску, сторони домовилися про спрощення прикордонно-митних процедур.

Крім того, розглянули потенціал пілотного проєкту щодо збільшення вантажопотоку через пункт пропуску «Устилуг-Зосін».
Зазначимо, що контрольні служби обох Сторін докладають максимум зусиль задля забезпечення безперебійності руху через кордон як легкових, так і вантажних транспортних засобів.
1600 вантажівок планують пропускати за добу через «Ягодин». ФОТО


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Теги: Ягодин, вантажівки, Волинь
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