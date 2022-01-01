Як стати донором крові: куди звертатися та що потрібно знати. ВІДЕО





Про це йшлося у програмі «Актуально» на



Виконувачка обов’язків медичного директора КП «Волинський обласний центр служби крові» Валентина Крам відповіла на найпоширеніші запитання на тему донорства крові.



Хто може бути донором



«Донорами мають право стати особи, які проявили таке бажання. Їхній вік повинен бути не менше як 18 років. Маса тіла – не менше ніж 50 кілограмів. При зверненні до центру крові їм потрібно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код».



Куди звертатися



«На Волині це обласний центр служби крові (місто Луцьк, проспект Волі, 47). На території Ковельської міської лікарні є відділення трансфузіології, у Ратнівській лікарні відділення трансфузіології і наш віддалений структурний підрозділ у Володимирі. Раніше це була Володимир-Волинська станція переливання крові, а з 2019 року це наш структурний підрозділ».



Як готуватися до здачі крові



«Люди повинні готуватися до здачі крові заздалегідь. За 48 годин до здачі не вживати алкоголю, хоча б за 72 години не приймати аспіринвмісні таблетки. Напередодні протягом доби не їсти нічого жирного, молочного, смаженого. Вечеря має бути легка: каші, макарони на воді. Не можна вживати бананів, яєць. Потрібно багато пити. Рекомендуємо узвар, чаї. Зранку обов’язковий легкий сніданок. Від куріння бажано відмовитися хоча б за годину до донації. І зранку також випити якомога більше рідини».



Чи всіх охочих допускають до донації



«Коли до нас звертається донор, він заповнює анкету, у якій відповідає, чи хворів на туберкульоз, СНІД, гепатит, чи мав контакт з вірусними інфекціями, як давно був за кордоном, чи робив щеплення і так далі.



Після цього донора оглядає терапевт, який збирає анамнез, розпитує про хронічні захворювання, чи робив потенційний донор татуаж, прокол вух. Тільки після вирішують, чи допускати людину до донації.



Існують абсолютні і відносні критерії допуску до донації. Абсолютні – це онкозахворювання, туберкульоз, гепатити, ВІЛ-інфекція, енцефаліт, інсульт тощо.



Серед тимчасових недопусків до донації – підвищений тиск, критичні дні у жінок, приймання алкоголю, ліків, вірусні інфекції, пологи, годування груддю тощо».



Як відновити сили після донації



«Щоб відновитися після здачі 450 грамів крові, донор повинен відпочити, не сідати за кермо, збільшити вживання рідини».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нині, у час війни, побільшала потреба у донорській крові. Волинянам, які ще не є донорами, але мають бажання ними стати, варто знати, з чого починати і куди звертатися.Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі. Виконувачка обов’язків медичного директора КП «Волинський обласний центр служби крові»відповіла на найпоширеніші запитання на тему донорства крові.«Донорами мають право стати особи, які проявили таке бажання. Їхній вік повинен бути не менше як 18 років. Маса тіла – не менше ніж 50 кілограмів. При зверненні до центру крові їм потрібно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код».«На Волині це обласний центр служби крові (місто Луцьк, проспект Волі, 47). На території Ковельської міської лікарні є відділення трансфузіології, у Ратнівській лікарні відділення трансфузіології і наш віддалений структурний підрозділ у Володимирі. Раніше це була Володимир-Волинська станція переливання крові, а з 2019 року це наш структурний підрозділ».«Люди повинні готуватися до здачі крові заздалегідь. За 48 годин до здачі не вживати алкоголю, хоча б за 72 години не приймати аспіринвмісні таблетки. Напередодні протягом доби не їсти нічого жирного, молочного, смаженого. Вечеря має бути легка: каші, макарони на воді. Не можна вживати бананів, яєць. Потрібно багато пити. Рекомендуємо узвар, чаї. Зранку обов’язковий легкий сніданок. Від куріння бажано відмовитися хоча б за годину до донації. І зранку також випити якомога більше рідини».«Коли до нас звертається донор, він заповнює анкету, у якій відповідає, чи хворів на туберкульоз, СНІД, гепатит, чи мав контакт з вірусними інфекціями, як давно був за кордоном, чи робив щеплення і так далі.Після цього донора оглядає терапевт, який збирає анамнез, розпитує про хронічні захворювання, чи робив потенційний донор татуаж, прокол вух. Тільки після вирішують, чи допускати людину до донації.Існують абсолютні і відносні критерії допуску до донації. Абсолютні – це онкозахворювання, туберкульоз, гепатити, ВІЛ-інфекція, енцефаліт, інсульт тощо.Серед тимчасових недопусків до донації – підвищений тиск, критичні дні у жінок, приймання алкоголю, ліків, вірусні інфекції, пологи, годування груддю тощо».«Щоб відновитися після здачі 450 грамів крові, донор повинен відпочити, не сідати за кермо, збільшити вживання рідини».

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