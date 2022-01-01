Що буде з цінами на продукти в найближчі місяці

В Україні наближається сезон збору урожаю, тому передумов для зростання цін немає. Крім того, влітку зазвичай дешевшає молочна продукція.Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства, яка цитує заступника міністраЩодо цін на с/г продукцію, то є елемент сезонності. Якщо ми говоримо про групу садівництва - овочі, плоди, ягоди, - то ми наближаємося до сезону дещо менших цін. Наближається збір урожаю. Як мінімум до кінця жовтня передумов для зростання цін немає", - сказав він.Як зазначив Висоцький, аналогічно в цей період також збільшуються надої корів та дещо дешевшає молочна продукція."Тому, якщо не буде макровикликів, як-от подальшого зростання цін на пальне чи інших факторів, які можуть впливати на ціну, суто з точки зору аграрного циклу, передумов для підвищення цін наразі немає", - спрогнозував заступник міністра.Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в травні 2022 року порівняно з квітнем зросли на 2,7%. У річному вимірі (до травня минулого року) інфляція прискорилася до 18,0%.