Фонд Юрія Гупала «відхрещується» від махінацій з продажем «гуманітарних» машин

Фонд Юрія Гупала «відхрещується» від махінацій з продажем «гуманітарних» машин
Благодійний фонд бізнесмена, заступника голови Волинської облдержадміністрації Юрія Гупала «Віримо в Україну» заявляє, що не має жодного стосунку до злочинних дій, викритих СБУ щодо продажу автомобілів, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці фонду у фейсбуці.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, фонд ввозив автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавали за готівку. За причетність до цієї схеми затримали одну людину – Юрія Куця.

Він – віце-президент Федерації боксу Волинської області, причетний також до ще декількох організацій кікбоксингу. Згідно з даними з відкритих джерел, він також директор товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькдевелопмент», яке займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

«Офіційно повідомляємо, що ніякого відношення до вчинення злочинних дій, передбачених частиною третьою статті 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, або безоплатної допомоги), наш благодійний фонд немає. Затримана СБУ, за звинуваченнями у вчиненні даного злочину, особа (Ю. К.- не називаємо ПІБ через таємницю слідства) звертався до нас і цілого ряду благодійних організацій з пропозицією передати безкоштовно для потреб ЗСУ автомобілі, які він мав за кордоном. На підставі наданих Ю. К. технічних документів, нашим фондом було дійсно підготовлено клопотання на ввезення цих транспортних засобів на територію України, проте, жоден із них після перетину кордону нам переданий не був.

Як з’ясувалося згодом, Ю. К. виявився шахраєм і разом зі спільниками налагодив злочинну схему продажу автомобілів, ввезених із-за кодону як благодійну допомогу для потреб ЗСУ та ТРО. Після його затримання і оприлюднення інформації про злочинні схеми, реалізовані цими «псевдоволонтерами», нами було підготовлено звернення до СБУ з метою всебічної перевірки фактів діяльності Ю.К. і наявності автівок, які мали бути ввезені від імені нашого фонду на територію України», – йдеться у повідомленні на сторінці фонду.

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Теги: Юрій Куць, Юрій Гупало, гуманітарна допомога, махінації
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