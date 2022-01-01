Українські війська атакували російські позиції на Миколаївщині
Сьогодні, 16:42
Українські гелікоптери здійснили авіаційний удар по позиціях збройних сил РФ у Миколаївської області. Втрати ворога наразі уточнюються.
Про це йдеться у зведенні оперативного командування «Південь».
«Наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та наносити авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються», – інформує командування.
Як стверджується, на Миколаївщині російські війська обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громад. Також із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі нанесено ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Крім того, протягом ночі ворог завдав два удари з реактивних систем залпового вогню «Смерч» по Апостоловому у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Попередньо, внаслідок влучання в цивільну лікарню загинуло 3 та поранено 4 цивільні особи.
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Про це йдеться у зведенні оперативного командування «Південь».
«Наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та наносити авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються», – інформує командування.
Як стверджується, на Миколаївщині російські війська обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громад. Також із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі нанесено ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Крім того, протягом ночі ворог завдав два удари з реактивних систем залпового вогню «Смерч» по Апостоловому у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Попередньо, внаслідок влучання в цивільну лікарню загинуло 3 та поранено 4 цивільні особи.
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