В Бахмутському районі загинув лучанин Руслан Лещенко
Сьогодні, 16:56
На війні із російськими загарбниками загинув 43-річний лучанин Лещенко Руслан Володимирович.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Військового призвали на військову службу по мобілізації 4 березня 2022 року до складу військової частини А1008.
Старший сержант Лещенко Руслан Володимирович загинув 14 червня 2022 року в Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Військового призвали на військову службу по мобілізації 4 березня 2022 року до складу військової частини А1008.
Старший сержант Лещенко Руслан Володимирович загинув 14 червня 2022 року в Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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