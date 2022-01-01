В Бахмутському районі загинув лучанин Руслан Лещенко

Лещенко Руслан Володимирович.



Про це Ігор Поліщук.



Військового призвали на військову службу по мобілізації 4 березня 2022 року до складу військової частини А1008.



Старший сержант Лещенко Руслан Володимирович загинув 14 червня 2022 року в Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!

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