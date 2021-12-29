У чоловіка з Луцького району – підозра на правець
Сьогодні, 17:44
У Луцькому районі зареєстрували підозру на правець у чоловіка 45 років.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
При проведенні епідеміологічного розслідування встановили, що захворілий прищеплений з порушенням Календаря профілактичних щеплень (останню дозу вакцини отримав в 2008 році). Чоловіка вкусив власний собака, що, ймовірно, й призвело до виникнення захворювання.
В хворого спостерігається почервоніння та набряк на місці покусу, посіпування м’язів, безсоння, ускладнене дихання, задишка.
Потерпілому одразу ввели протиправцевий імуноглобулін, він перебуває на стаціонарному лікуванні.
До цього в області були зареєстровані 2 випадки правцю у дорослих осіб у 2020 році та 1 випадок у 2013 році в колишніх Локачинському, Рожищенському та Ківерцівському районах (один з них завершився летально).
За 4 місяці 2022 року в Україні зареєстрували 2 випадки правцю у Хмельницькій та Житомирській областях.
Довідково:
Правець — гостре інфекційне захворювання, яке може призвести до летальних випадків. Передається під час контакту зі спорами бактерій, котрі живуть у ґрунті в усіх регіонах, також — у кишковому тракті тварин. Правець може виникнути після будь-яких травм, за яких пошкоджується шкіра та слизові оболонки. Потрапити у рану можуть спори збудника і навіть обробка антисептиком не завжди допомагає уникнути цієї інфекції. Планова вакцинація допоможе впоратися з цією ситуацією.
Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація.
Ревакцинація дорослих проводиться кожні 10 років — упродовж всього життя. Щеплення дорослим роблять вакциною зі зменшеним вмістом антигена АДП-М, що закуповується державою і надається безоплатно.
Під час постійних обстрілів та авіаударів, переміщення великої кількості людей є високий ризик до травмування. Також виникає чимало проблем у зв’язку з поганим харчуванням. Це все призводить до того, що ризик отримати інфекційне захворювання надзвичайно високий.
Фахівці Волинського центру контролю та профілактики хвороб рекомендують навіть в умовах війни не забувати про обов’язкові щеплення та особливо звернути увагу на таку інфекцію, як правець.
Нагадаємо, на Волині зафіксували два випадки ботулізму.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
При проведенні епідеміологічного розслідування встановили, що захворілий прищеплений з порушенням Календаря профілактичних щеплень (останню дозу вакцини отримав в 2008 році). Чоловіка вкусив власний собака, що, ймовірно, й призвело до виникнення захворювання.
В хворого спостерігається почервоніння та набряк на місці покусу, посіпування м’язів, безсоння, ускладнене дихання, задишка.
Потерпілому одразу ввели протиправцевий імуноглобулін, він перебуває на стаціонарному лікуванні.
До цього в області були зареєстровані 2 випадки правцю у дорослих осіб у 2020 році та 1 випадок у 2013 році в колишніх Локачинському, Рожищенському та Ківерцівському районах (один з них завершився летально).
За 4 місяці 2022 року в Україні зареєстрували 2 випадки правцю у Хмельницькій та Житомирській областях.
Довідково:
Правець — гостре інфекційне захворювання, яке може призвести до летальних випадків. Передається під час контакту зі спорами бактерій, котрі живуть у ґрунті в усіх регіонах, також — у кишковому тракті тварин. Правець може виникнути після будь-яких травм, за яких пошкоджується шкіра та слизові оболонки. Потрапити у рану можуть спори збудника і навіть обробка антисептиком не завжди допомагає уникнути цієї інфекції. Планова вакцинація допоможе впоратися з цією ситуацією.
Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація.
Ревакцинація дорослих проводиться кожні 10 років — упродовж всього життя. Щеплення дорослим роблять вакциною зі зменшеним вмістом антигена АДП-М, що закуповується державою і надається безоплатно.
Під час постійних обстрілів та авіаударів, переміщення великої кількості людей є високий ризик до травмування. Також виникає чимало проблем у зв’язку з поганим харчуванням. Це все призводить до того, що ризик отримати інфекційне захворювання надзвичайно високий.
Фахівці Волинського центру контролю та профілактики хвороб рекомендують навіть в умовах війни не забувати про обов’язкові щеплення та особливо звернути увагу на таку інфекцію, як правець.
Нагадаємо, на Волині зафіксували два випадки ботулізму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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