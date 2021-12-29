У чоловіка з Луцького району – підозра на правець

У Луцькому районі зареєстрували підозру на правець у чоловіка 45 років.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.При проведенні епідеміологічного розслідування встановили, що захворілий прищеплений з порушенням Календаря профілактичних щеплень (останню дозу вакцини отримав в 2008 році). Чоловіка вкусив власний собака, що, ймовірно, й призвело до виникнення захворювання.В хворого спостерігається почервоніння та набряк на місці покусу, посіпування м’язів, безсоння, ускладнене дихання, задишка.Потерпілому одразу ввели протиправцевий імуноглобулін, він перебуває на стаціонарному лікуванні.До цього в області були зареєстровані 2 випадки правцю у дорослих осіб у 2020 році та 1 випадок у 2013 році в колишніх Локачинському, Рожищенському та Ківерцівському районах (один з них завершився летально).За 4 місяці 2022 року в Україні зареєстрували 2 випадки правцю у Хмельницькій та Житомирській областях.Правець — гостре інфекційне захворювання, яке може призвести до летальних випадків. Передається під час контакту зі спорами бактерій, котрі живуть у ґрунті в усіх регіонах, також — у кишковому тракті тварин. Правець може виникнути після будь-яких травм, за яких пошкоджується шкіра та слизові оболонки. Потрапити у рану можуть спори збудника і навіть обробка антисептиком не завжди допомагає уникнути цієї інфекції. Планова вакцинація допоможе впоратися з цією ситуацією.Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація.Ревакцинація дорослих проводиться кожні 10 років — упродовж всього життя. Щеплення дорослим роблять вакциною зі зменшеним вмістом антигена АДП-М, що закуповується державою і надається безоплатно.Під час постійних обстрілів та авіаударів, переміщення великої кількості людей є високий ризик до травмування. Також виникає чимало проблем у зв’язку з поганим харчуванням. Це все призводить до того, що ризик отримати інфекційне захворювання надзвичайно високий.Фахівці Волинського центру контролю та профілактики хвороб рекомендують навіть в умовах війни не забувати про обов’язкові щеплення та особливо звернути увагу на таку інфекцію, як правець.Нагадаємо,