«Відправити Лесю на фронт»: луцькі волонтери запровадили ініціативу для допомоги
Сьогодні, 18:02
Луцькі волонтери центру "Ангар" запровадили ініціативу допомоги ЗСУ, аби кожен розумів, що немає неважливих або замаленьких донатів.
Про це написала волонтерка Ольга Валянік у Фейсбук.
«Нещодавно ми побачили круту ініціативу на сторінці волонтера dedvertising: «Відправ Франка на фронт». Якщо підписники щодня відправлятимуть хоч по 20 гривень на волонтерські рахунки — в результаті вийде кругленька сума. А це — новий квадрокоптер або інші дуже необхідні для військових речі», - написала вона.
«Зважаючи на те, що ми з Луцька — з «міста надії» Лесі України, то ми вирішили цим скористатись. Отож, пропонуємо вам «Відправити Лесю на фронт». Це — лише 200 гривень, зовсім невелика сума. Але якщо кожен наш підписник час від часу відправлятиме «Лесю» на рахунок нашого фонду, ми зможемо зібрати гроші для наших бійців.
Тому, «Відправте Лесю на фронт» і вона дуже допоможе робити смерть ворогам!» - зауважує Валянік.
Реквізити для збору коштів:
ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ:
Переказ у гривні:
4149 6293 1709 2898
IBAN UA903052990000026207662581086
Olha Valianik (Приватбанк)
Призначення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ
________________________________________
МОНОБАНК
для ПЕРЕКАЗІВ з МОНОБАНКУ
5375 4141 0849 3775
Призначення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ
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Про це написала волонтерка Ольга Валянік у Фейсбук.
«Нещодавно ми побачили круту ініціативу на сторінці волонтера dedvertising: «Відправ Франка на фронт». Якщо підписники щодня відправлятимуть хоч по 20 гривень на волонтерські рахунки — в результаті вийде кругленька сума. А це — новий квадрокоптер або інші дуже необхідні для військових речі», - написала вона.
«Зважаючи на те, що ми з Луцька — з «міста надії» Лесі України, то ми вирішили цим скористатись. Отож, пропонуємо вам «Відправити Лесю на фронт». Це — лише 200 гривень, зовсім невелика сума. Але якщо кожен наш підписник час від часу відправлятиме «Лесю» на рахунок нашого фонду, ми зможемо зібрати гроші для наших бійців.
Тому, «Відправте Лесю на фронт» і вона дуже допоможе робити смерть ворогам!» - зауважує Валянік.
Реквізити для збору коштів:
ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ:
Переказ у гривні:
4149 6293 1709 2898
IBAN UA903052990000026207662581086
Olha Valianik (Приватбанк)
Призначення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ
________________________________________
МОНОБАНК
для ПЕРЕКАЗІВ з МОНОБАНКУ
5375 4141 0849 3775
Призначення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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