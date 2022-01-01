Волинь втратила на війні із Росією ще одного земляка – Володимира Дудюка
Сьогодні, 18:19
Захищаючи свою землю від рук російських окупантів героїчно загинув житель Локач Дудюк Володимир Миколайович.
Про це повідомили на сторінці Локачинської селищної ради.
У загиблого залишилася дружина та діти.
"Жителі всієї громади розділяють Ваш біль та втрату та схиляють голови в глибокій скорботі. Пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях!" - йдеться у дописі.
Сьогодні, 15 червня, тіло Героя привезли в Локачі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили на сторінці Локачинської селищної ради.
У загиблого залишилася дружина та діти.
"Жителі всієї громади розділяють Ваш біль та втрату та схиляють голови в глибокій скорботі. Пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях!" - йдеться у дописі.
Сьогодні, 15 червня, тіло Героя привезли в Локачі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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