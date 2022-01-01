Волинь втратила на війні із Росією ще одного земляка – Володимира Дудюка

Дудюк Володимир Миколайович.



Про це повідомили на



У загиблого залишилася дружина та діти.



"Жителі всієї громади розділяють Ваш біль та втрату та схиляють голови в глибокій скорботі. Пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях!" - йдеться у дописі.



Сьогодні, 15 червня, тіло Героя привезли в Локачі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!



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