В Україні планують створити мережу надійних бомбосховищ





Про це повідомляє Олену Шуляк, коментуючи рішення комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендувати ВР ухвалити законопроект №7398.



За її словами, у містобудівній документації на регіональному та місцевому рівнях має міститися розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. За його відсутності - затвердження документації заборонено.



"До того ж, забудовнику можуть відмовити у прийнятті об’єкта в експлуатацію, якщо у проєкті на будівництво дому не передбачено укриття. Важливо, що приміщення для захисту населення повинні бути побудовані на принципах безбар’єрності та доступності для маломобільних груп та осіб з інвалідністю", - зауважила одна з ініціаторів документа.



Окрім того, планується, що відповідальними за утримання та фінансування бомбосховища будуть як балансоутримувачі, так і його власники та користувачі. Тобто, утримання буде шляхом їх власних коштів.



Стосовно оренди приміщень для захисту населення комунальної та державної власності, то вони будуть можливі, але за певних умов.

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