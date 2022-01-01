В Україні планують створити мережу надійних бомбосховищ

В Україні планують створити мережу надійних бомбосховищ
Планування та будівництво новобудов в Україні стане можливим тільки за наявності надійних та сучасних бомбосховищ для захисту населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи рішення комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендувати ВР ухвалити законопроект №7398.

За її словами, у містобудівній документації на регіональному та місцевому рівнях має міститися розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. За його відсутності - затвердження документації заборонено.

"До того ж, забудовнику можуть відмовити у прийнятті об’єкта в експлуатацію, якщо у проєкті на будівництво дому не передбачено укриття. Важливо, що приміщення для захисту населення повинні бути побудовані на принципах безбар’єрності та доступності для маломобільних груп та осіб з інвалідністю", - зауважила одна з ініціаторів документа.

Окрім того, планується, що відповідальними за утримання та фінансування бомбосховища будуть як балансоутримувачі, так і його власники та користувачі. Тобто, утримання буде шляхом їх власних коштів.

Стосовно оренди приміщень для захисту населення комунальної та державної власності, то вони будуть можливі, але за певних умов.

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Теги: будинки, бомбосховища
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