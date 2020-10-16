Археологи у Луцьку знайшли вхід до трьох підземних кімнат монастиря шариток





Про це Віктор Баюк.



З його слів, розкопки на вулиці Кафедральній відновили понад два тижні тому. До роботи долучилися працівники Волинської археологічної експедиції та студенти-практиканти Волинського Національного університету імені Лесі Українки.



Наразі відкопали та науково опрацювали відрізок фундаменту північно-західної частини споруди монастиря шариток.



"Наявність готичних стрімких арок та спосіб мурування дозволяє виокремити цю частину будівлі як найдавнішу та попередньо продатувати її ХV століттям", – говорить Віктор Баюк.



Також під час розкопок розчистили вхідну групу до комплексу трьох підземних кімнат з арковими циліндричними склепіннями, які попередньо археологи датують періодом ХVІІ століття.



Після завершення досліджень відрізок фундаменту заізолювали та засипали. Роботу нині зосередили на опрацюванні нововідкритих пізньосередньовічних підземель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Археологи продовжили розкопки комплексу монастиря шариток. Розчистили вхід до трьох підземних кімнат та старовинний фундамент.Про це Суспільному розповів науковий співробітник Охоронної археологічної служби УкраїниЗ його слів, розкопки на вулиці Кафедральній відновили понад два тижні тому. До роботи долучилися працівники Волинської археологічної експедиції та студенти-практиканти Волинського Національного університету імені Лесі Українки.Наразі відкопали та науково опрацювали відрізок фундаменту північно-західної частини споруди монастиря шариток."Наявність готичних стрімких арок та спосіб мурування дозволяє виокремити цю частину будівлі як найдавнішу та попередньо продатувати її ХV століттям", – говорить Віктор Баюк.Також під час розкопок розчистили вхідну групу до комплексу трьох підземних кімнат з арковими циліндричними склепіннями, які попередньо археологи датують періодом ХVІІ століття.Після завершення досліджень відрізок фундаменту заізолювали та засипали. Роботу нині зосередили на опрацюванні нововідкритих пізньосередньовічних підземель.

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