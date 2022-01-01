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Полонені захисники Маріуполя перебувають у Донецькій області, – Данілов

Полонені захисники Маріуполя перебувають у Донецькій області, – Данілов
Наразі більшість полонених захисників Маріуполя перебувають у Донецькій області.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Укрінформ.

Данілов прокоментував переговори щодо звільнення українських полонених, в тому числі оборонців "Азовсталі".

"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. Ще раз наголошую: тут головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ", - наголосив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання про місце перебування наших захисників, Данілов сказав: "Є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на території Донецької області".

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Теги: Росія, Україна, війна
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