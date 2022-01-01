Погода на завтра, 16 червня, у Луцьку

У Луцьку завтра, 16 червня, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це йдеться на сайті Sinoptik.Температура повітря становитиме 9-22 градуси за Цельсієм.16 червня вшановується пам'ять мученика Лук'яна. У народі цей день називали Лука Вітренник, оскільки вітер у цей день був головним персонажем. На Луку найбільше боялись північно-східного вітру, який нібито приносить з собою безперервні дощі, шкідливі при дозріванні жита. Наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру: з північної сторони - буде день ясний; прохолодний вітер - може бути дощ з градом; з півдня чи заходу - до негоди; з південного заходу - негода надовго.