У новий пакет допомоги від США увійдуть протикорабельні системи Harpoon: повний список





Про це пише



Глава Пентагону Ллойд Остін в Брюсселі 15 червня озвучив повний список озброєння, яке незабаром буде поставлено на фронт українській армії.



Пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів для України від США міститиме:



18 155-мм гаубиць;

36 тис. 155-мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

2 системи берегової охорони з ракетами "Harpoon";

тисячі захищених радіостанцій і оптичних пристроїв, в тому числі й нічного бачення.



Допомога почне надходити з серпня, додав Остін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У новий пакет військової допомоги від США увійдуть протикорабельні системи, боєприпаси, яких дуже потребують ЗСУ, і спецтехніка.Про це пише УНІАН Глава Пентагонув Брюсселі 15 червня озвучив повний список озброєння, яке незабаром буде поставлено на фронт українській армії.Пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів для України від США міститиме:18 155-мм гаубиць;36 тис. 155-мм снарядів;18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;додаткові снаряди до HIMARS;4 автомобілі для ремонту техніки;2 системи берегової охорони з ракетами "Harpoon";тисячі захищених радіостанцій і оптичних пристроїв, в тому числі й нічного бачення.Допомога почне надходити з серпня, додав Остін.

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