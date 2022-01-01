У новий пакет допомоги від США увійдуть протикорабельні системи Harpoon: повний список
Сьогодні, 22:10
У новий пакет військової допомоги від США увійдуть протикорабельні системи, боєприпаси, яких дуже потребують ЗСУ, і спецтехніка.
Про це пише УНІАН.
Глава Пентагону Ллойд Остін в Брюсселі 15 червня озвучив повний список озброєння, яке незабаром буде поставлено на фронт українській армії.
Пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів для України від США міститиме:
18 155-мм гаубиць;
36 тис. 155-мм снарядів;
18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
додаткові снаряди до HIMARS;
4 автомобілі для ремонту техніки;
2 системи берегової охорони з ракетами "Harpoon";
тисячі захищених радіостанцій і оптичних пристроїв, в тому числі й нічного бачення.
Допомога почне надходити з серпня, додав Остін.
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Про це пише УНІАН.
Глава Пентагону Ллойд Остін в Брюсселі 15 червня озвучив повний список озброєння, яке незабаром буде поставлено на фронт українській армії.
Пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів для України від США міститиме:
18 155-мм гаубиць;
36 тис. 155-мм снарядів;
18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
додаткові снаряди до HIMARS;
4 автомобілі для ремонту техніки;
2 системи берегової охорони з ракетами "Harpoon";
тисячі захищених радіостанцій і оптичних пристроїв, в тому числі й нічного бачення.
Допомога почне надходити з серпня, додав Остін.
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