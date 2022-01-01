Окупанти ракетами обстріляли Дніпропетровську область





Про це Микола Лукаш.



"Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - написав Лукаш.



Він додав, що вдень з "Ураганів" ворог знову поцілив по Зеленодольську. Влучив у середмістя в житловий квартал. Люди дивом не постраждали.



Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна щонайменше у трьох житлових будинках. Біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.



Також окупанти поцілили по прикордонних територіях Великої Костромки, ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 15 червня росіяни завдали двох ракетних ударів по Дніпропетровській області. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради"Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - написав Лукаш.Він додав, що вдень з "Ураганів" ворог знову поцілив по Зеленодольську. Влучив у середмістя в житловий квартал. Люди дивом не постраждали.Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна щонайменше у трьох житлових будинках. Біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.Також окупанти поцілили по прикордонних територіях Великої Костромки, ніхто не постраждав.

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