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Окупанти ракетами обстріляли Дніпропетровську область

Окупанти ракетами обстріляли Дніпропетровську область
Ввечері 15 червня росіяни завдали двох ракетних ударів по Дніпропетровській області. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукаш.

"Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - написав Лукаш.

Він додав, що вдень з "Ураганів" ворог знову поцілив по Зеленодольську. Влучив у середмістя в житловий квартал. Люди дивом не постраждали.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна щонайменше у трьох житлових будинках. Біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.

Також окупанти поцілили по прикордонних територіях Великої Костромки, ніхто не постраждав.

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Теги: Росія, Україна, війна
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