Окупанти ракетами обстріляли Дніпропетровську область
15 червень, 22:55
Ввечері 15 червня росіяни завдали двох ракетних ударів по Дніпропетровській області. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукаш.
"Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - написав Лукаш.
Він додав, що вдень з "Ураганів" ворог знову поцілив по Зеленодольську. Влучив у середмістя в житловий квартал. Люди дивом не постраждали.
Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна щонайменше у трьох житлових будинках. Біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.
Також окупанти поцілили по прикордонних територіях Великої Костромки, ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукаш.
"Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - написав Лукаш.
Він додав, що вдень з "Ураганів" ворог знову поцілив по Зеленодольську. Влучив у середмістя в житловий квартал. Люди дивом не постраждали.
Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна щонайменше у трьох житлових будинках. Біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.
Також окупанти поцілили по прикордонних територіях Великої Костромки, ніхто не постраждав.
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