ЗСУ знищили понад 30 загарбників та два склади з боєприпасами
15 червень, 23:17
Українські захисники знищили 34 загарбників, два склади боєприпасів, БМП, БТР та іншу техніку ворога.
Про це у повідомляє пресслужба ОТУ «Схід».
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 15 червня, наші воїни знищили: особового складу – 34, БМП – 1, БТР – 1, МТЛБ – 1, СПГ – 1, артилерійських систем – 3, АТТ – 2, склад з б/п – 2", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що контрнаступ українських військ може закінчитися до кінця літа, якщо Україні нададуть все необхідне озброєння.
Про це заявив Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.
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Про це у повідомляє пресслужба ОТУ «Схід».
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 15 червня, наші воїни знищили: особового складу – 34, БМП – 1, БТР – 1, МТЛБ – 1, СПГ – 1, артилерійських систем – 3, АТТ – 2, склад з б/п – 2", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що контрнаступ українських військ може закінчитися до кінця літа, якщо Україні нададуть все необхідне озброєння.
Про це заявив Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.
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