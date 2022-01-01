ЗСУ знищили понад 30 загарбників та два склади з боєприпасами





Про це у



"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 15 червня, наші воїни знищили: особового складу – 34, БМП – 1, БТР – 1, МТЛБ – 1, СПГ – 1, артилерійських систем – 3, АТТ – 2, склад з б/п – 2", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Про це заявив Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники знищили 34 загарбників, два склади боєприпасів, БМП, БТР та іншу техніку ворога.Про це у повідомляє пресслужба ОТУ «Схід»."Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 15 червня, наші воїни знищили: особового складу – 34, БМП – 1, БТР – 1, МТЛБ – 1, СПГ – 1, артилерійських систем – 3, АТТ – 2, склад з б/п – 2", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що контрнаступ українських військ може закінчитися до кінця літа , якщо Україні нададуть все необхідне озброєння.Про це заявив, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.

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