Добрі новини від ВолиньPost за 15 червня

Саме томупродовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці – лише позитивні новини.Сьогодні, 15 червня, нагадаємо вам про таке:Дякуємо справжнім друзям та партнерам! Міністерство оборони Литви домовилось про передачу Україні озброєння для безпілотника Bayraktar. Також міністр оборони Литвипідкреслив, що боєприпаси передадуть вчасно.Виїхати із зон бойових дій людям, які не можуть самостійно ходити і їхнім родинам допомагає громадська організація "Агапе-Україна", яка працює на Волині. За словами виконавчої директорки громадської організації, від 24 лютого волонтери організували евакуацію для майже 1000 українців. Пишаємось неймовірними земляками!Українцям перерахують пенсії із 1 липня. Найбільше підвищення становитиме 930 грн і зачепить воно тих, хто вже отримує максимальну виплату. Це пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму.І далі про приємне. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:особового складу – близько 32750 (+250) осіб,танків – 1440 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,артилерійських систем – 722 (+1) од,РСЗВ – 230 (+1) од,засобів ППО – 97 (+0) од,літаків – 213 (+0) од,гелікоптерів – 179 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),крилатих ракет – 129 (+4),кораблів/катерів – 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,спеціальної техніки – 55 (+1).Цю націю рашистам точно не перемогти. Яке ж чудове покоління у нас зростає!Імпровізований блокпост, кодове слово, побажання гарної дороги та благодійний внесок для військових. Саме таку процедуру пройшов кожний, хто нещодавно проїжджав відрізком дороги Новостав-Голишів.Місцеві школярі вирішили організувати благодійну акцію, щоб назбирати гроші на автомобіль для військових, у тому числі для потреб жителя громадиНа Волині не перестають дякувати та всіляко допомагати своїм захисникам. І ось учора, 14 квітня, князівським воїнам спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни.Так, з початку повномасштабної війни рідкісними на Волині чоловічими іменами були: Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян, жіночими - Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акиліна, Тома, Юсра, Магдалена, Дзвенислава.