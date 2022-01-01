Добрі новини від ВолиньPost за 15 червня
15 червень, 23:30
Хоч війна в Україні триває вже сто дванадцятий день, добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і їх треба читати, аби підтримувати козацький драйв та жагу до вільного майбутнього. І тоді московську орду ми обов'язково здолаємо!
Саме тому Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці – лише позитивні новини.
Сьогодні, 15 червня, нагадаємо вам про таке:
Литва надасть Україні озброєння для подарованого безпілотника Bayraktar
Дякуємо справжнім друзям та партнерам! Міністерство оборони Литви домовилось про передачу Україні озброєння для безпілотника Bayraktar. Також міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас підкреслив, що боєприпаси передадуть вчасно.
Волинські волонтери евакуювали майже тисячу людей з інвалідністю. ВІДЕО
Виїхати із зон бойових дій людям, які не можуть самостійно ходити і їхнім родинам допомагає громадська організація "Агапе-Україна", яка працює на Волині. За словами виконавчої директорки громадської організації Ганни Лещук, від 24 лютого волонтери організували евакуацію для майже 1000 українців. Пишаємось неймовірними земляками!
Деякі українці отримають понад 900 гривень надбавки до пенсії
Українцям перерахують пенсії із 1 липня. Найбільше підвищення становитиме 930 грн і зачепить воно тих, хто вже отримує максимальну виплату. Це пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму.
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Збройні сили України за останню добу знищили 250 російських окупантів
І далі про приємне. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:
особового складу – близько 32750 (+250) осіб,
танків – 1440 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,
артилерійських систем – 722 (+1) од,
РСЗВ – 230 (+1) од,
засобів ППО – 97 (+0) од,
літаків – 213 (+0) од,
гелікоптерів – 179 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),
крилатих ракет – 129 (+4),
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,
спеціальної техніки – 55 (+1).
У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових
Цю націю рашистам точно не перемогти. Яке ж чудове покоління у нас зростає!
Імпровізований блокпост, кодове слово, побажання гарної дороги та благодійний внесок для військових. Саме таку процедуру пройшов кожний, хто нещодавно проїжджав відрізком дороги Новостав-Голишів.
Місцеві школярі вирішили організувати благодійну акцію, щоб назбирати гроші на автомобіль для військових, у тому числі для потреб жителя громади Олександра Шмідта.
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
На Волині не перестають дякувати та всіляко допомагати своїм захисникам. І ось учора, 14 квітня, князівським воїнам спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни.
Які незвичні імена на Волині отримують діти з початку повномасштабної війни
Так, з початку повномасштабної війни рідкісними на Волині чоловічими іменами були: Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян, жіночими - Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акиліна, Тома, Юсра, Магдалена, Дзвенислава.
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Саме тому Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці – лише позитивні новини.
Сьогодні, 15 червня, нагадаємо вам про таке:
Литва надасть Україні озброєння для подарованого безпілотника Bayraktar
Дякуємо справжнім друзям та партнерам! Міністерство оборони Литви домовилось про передачу Україні озброєння для безпілотника Bayraktar. Також міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас підкреслив, що боєприпаси передадуть вчасно.
Волинські волонтери евакуювали майже тисячу людей з інвалідністю. ВІДЕО
Виїхати із зон бойових дій людям, які не можуть самостійно ходити і їхнім родинам допомагає громадська організація "Агапе-Україна", яка працює на Волині. За словами виконавчої директорки громадської організації Ганни Лещук, від 24 лютого волонтери організували евакуацію для майже 1000 українців. Пишаємось неймовірними земляками!
Деякі українці отримають понад 900 гривень надбавки до пенсії
Українцям перерахують пенсії із 1 липня. Найбільше підвищення становитиме 930 грн і зачепить воно тих, хто вже отримує максимальну виплату. Це пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Збройні сили України за останню добу знищили 250 російських окупантів
І далі про приємне. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:
особового складу – близько 32750 (+250) осіб,
танків – 1440 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од,
артилерійських систем – 722 (+1) од,
РСЗВ – 230 (+1) од,
засобів ППО – 97 (+0) од,
літаків – 213 (+0) од,
гелікоптерів – 179 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),
крилатих ракет – 129 (+4),
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,
спеціальної техніки – 55 (+1).
У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових
Цю націю рашистам точно не перемогти. Яке ж чудове покоління у нас зростає!
Імпровізований блокпост, кодове слово, побажання гарної дороги та благодійний внесок для військових. Саме таку процедуру пройшов кожний, хто нещодавно проїжджав відрізком дороги Новостав-Голишів.
Місцеві школярі вирішили організувати благодійну акцію, щоб назбирати гроші на автомобіль для військових, у тому числі для потреб жителя громади Олександра Шмідта.
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
На Волині не перестають дякувати та всіляко допомагати своїм захисникам. І ось учора, 14 квітня, князівським воїнам спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни.
Які незвичні імена на Волині отримують діти з початку повномасштабної війни
Так, з початку повномасштабної війни рідкісними на Волині чоловічими іменами були: Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян, жіночими - Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акиліна, Тома, Юсра, Магдалена, Дзвенислава.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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