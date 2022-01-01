Литва надасть Україні озброєння для подарованого безпілотника Bayraktar

Литва надасть Україні озброєння для подарованого безпілотника Bayraktar
Міністерство оборони Литви домовилось про передачу Україні озброєння для безпілотника Bayraktar.

Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, - пише ТСН.

Міністр оборони Литви зазначив, що боєприпаси передадуть вчасно.

"Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", - написав міністр оборони.

Нагадаємо, литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України. Проте турецький виробник погодився безкоштовно надати Україні безпілотник.

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Теги: війна, допомога, Литва, Україна, росія
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