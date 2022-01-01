Литва надасть Україні озброєння для подарованого безпілотника Bayraktar
Сьогодні, 03:43
Міністерство оборони Литви домовилось про передачу Україні озброєння для безпілотника Bayraktar.
Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, - пише ТСН.
Міністр оборони Литви зазначив, що боєприпаси передадуть вчасно.
"Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", - написав міністр оборони.
Нагадаємо, литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України. Проте турецький виробник погодився безкоштовно надати Україні безпілотник.
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Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, - пише ТСН.
Міністр оборони Литви зазначив, що боєприпаси передадуть вчасно.
"Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", - написав міністр оборони.
Нагадаємо, литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України. Проте турецький виробник погодився безкоштовно надати Україні безпілотник.
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