Литва надасть Україні озброєння для подарованого безпілотника Bayraktar





Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, - пише



Міністр оборони Литви зазначив, що боєприпаси передадуть вчасно.



"Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", - написав міністр оборони.



Нагадаємо, литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України. Проте турецький виробник погодився безкоштовно надати Україні безпілотник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Литви домовилось про передачу Україні озброєння для безпілотника Bayraktar.Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, - пише ТСН Міністр оборони Литви зазначив, що боєприпаси передадуть вчасно."Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", - написав міністр оборони.Нагадаємо, литовський телеведучий за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar для України. Проте турецький виробник погодився безкоштовно надати Україні безпілотник.

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