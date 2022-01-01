США побудує сховища для українського зерна





Це нібито дозволить вирішити проблему нестачі зерна на світових ринках, що вже спровокувало голод у деяких африканських країнах, - повідомляє



"Ми збираємося будувати бункери, тимчасові бункери в межах України, у тому числі в Польщі. Таким чином, ми можемо перекачувати <зерно> з цих автомобілів у ці силоси в автомобілі в Європі, вивозити його в океан та розвозити по всьому світу. Але це вимагає часу", – цитує Байдена.



Російська військово-морська блокада призвела до того, що Україна не може експортувати понад 25 мільйонів тонн зерна. "Російська блокада Чорного моря перевернула глобальні торгові шляхи, погрожуючи фінансово задушити Україну та погіршити кризу голоду в усьому світі. Наступного місяця українські аграрії почнуть збирати врожай ярої пшениці", – наголошується в повідомленні.



Офіційні особи та законодавці США також стурбовані тим, що нестача продовольства, поряд зі зростанням цін на паливо та продукти харчування, може спровокувати масовий голод, політичні заворушення та міграцію в деякі частини Африки, Близького Сходу та, можливо, до Центральної Америки в найближчі місяці.



Російські сили продовжують атакувати зернові елеватори та сільськогосподарську інфраструктуру України, водночас викрадаючи зерно з країни, заявили офіційні особи США та України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент США Джо Байден заявив про те, що його уряд збудує тимчасове сховище для українського зерна на кордоні з Польщею.Це нібито дозволить вирішити проблему нестачі зерна на світових ринках, що вже спровокувало голод у деяких африканських країнах, - повідомляє Obozrevatel , посилаючись на видання Politico."Ми збираємося будувати бункери, тимчасові бункери в межах України, у тому числі в Польщі. Таким чином, ми можемо перекачувати <зерно> з цих автомобілів у ці силоси в автомобілі в Європі, вивозити його в океан та розвозити по всьому світу. Але це вимагає часу", – цитує Байдена.Російська військово-морська блокада призвела до того, що Україна не може експортувати понад 25 мільйонів тонн зерна. "Російська блокада Чорного моря перевернула глобальні торгові шляхи, погрожуючи фінансово задушити Україну та погіршити кризу голоду в усьому світі. Наступного місяця українські аграрії почнуть збирати врожай ярої пшениці", – наголошується в повідомленні.Офіційні особи та законодавці США також стурбовані тим, що нестача продовольства, поряд зі зростанням цін на паливо та продукти харчування, може спровокувати масовий голод, політичні заворушення та міграцію в деякі частини Африки, Близького Сходу та, можливо, до Центральної Америки в найближчі місяці.Російські сили продовжують атакувати зернові елеватори та сільськогосподарську інфраструктуру України, водночас викрадаючи зерно з країни, заявили офіційні особи США та України.

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