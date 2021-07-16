Збірна України у Лізі Націй зіграла внічию із Ірландією





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До цього матчу Україна підійшла у статусі лідера своєї групи Ліги Націй - 6 очок за два зіграні матчі. У Ірландії було 3 очки після трьох матчів. Ці команди уже зустрічалися між собою: гру в Дубліні виграла команда Олександра Петракова (1:0).



У порівнянні з матчем у Дубліні, Україна зробила одразу сім змін у стартовому складі. Зокрема, повернувся до основи Андрій Ярмоленко, який відновився після хвороби.



У першому таймі матчу Україна - Ірландія команди не створили багато моментів, але одну зі своїх нагод вдалося реалізувати гостям. На 31-й хвилині центральний захисник Нейтан Коллінз перехопив м'яча у центрі поля, обійшов кількох українців і пробив повз воротаря Дмитра Різника (дебют у офіційному матчі), 0:1.



До перерви Україна не відігралася, але змушена була провести одну вимушену заміну - травмувався Руслан Маліновський.



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Натомість на самому початку другого тайму рахунок в матчі українцям вдалося зібрати: Андрій Ярмоленко зібрав навколо себе кількох захисників, і віддав передачу на дальну штангу, де Артем Довбик забив м'яч у порожні ворота, 1:1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна України з футболу завершила двотижневий матчевий період червня 2022 року. В останньому п'ятому поєдинку Україна у польському Лодзі приймала збірну Ірландії в рамках Ліги Націй.Про це повідомляє Суспільне. До цього матчу Україна підійшла у статусі лідера своєї групи Ліги Націй - 6 очок за два зіграні матчі. У Ірландії було 3 очки після трьох матчів. Ці команди уже зустрічалися між собою: гру в Дубліні виграла команда Олександра Петракова (1:0).У порівнянні з матчем у Дубліні, Україна зробила одразу сім змін у стартовому складі. Зокрема, повернувся до основи Андрій Ярмоленко, який відновився після хвороби.У першому таймі матчу Україна - Ірландія команди не створили багато моментів, але одну зі своїх нагод вдалося реалізувати гостям. На 31-й хвилині центральний захисник Нейтан Коллінз перехопив м'яча у центрі поля, обійшов кількох українців і пробив повз воротаря Дмитра Різника (дебют у офіційному матчі), 0:1.До перерви Україна не відігралася, але змушена була провести одну вимушену заміну - травмувався Руслан Маліновський.Читайте також: П'ять гравців збірної України захворіли під час матчів Ліги Націй. У команді стверджують, що це не коронавірусНатомість на самому початку другого тайму рахунок в матчі українцям вдалося зібрати: Андрій Ярмоленко зібрав навколо себе кількох захисників, і віддав передачу на дальну штангу, де Артем Довбик забив м'яч у порожні ворота, 1:1.

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