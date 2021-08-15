Сіль з ДП «Артемсіль» скоро з’явиться на полицях супермаркетів





Про це повідомляють в



"Мережа супермаркетів Сільпо доставила 300 тонн кам’яної йодованої солі від підприємства “Артемсіль”. 14 червня сіль залізницею доставили до складів мережі, а найближчими днями вона вже буде на полицях", йдеться у повідомленні.



Сіль від найбільшого українського виробника почала зникати з полиць ще у квітні через активні бойові дії біля копалень у Донецькій області. Проте Сільпо вдалося знайти запаси підприємства, щоб запропонувати покупцям у супермаркетах. Окрім фірмової солі українського виробництва Сільпо в останній місяць доставило сіль Kujawska та сіль Solino з Польщі. Також продовжуються поставки солі ТМ Sosalt з Італії. Загалом, у червні Сільпо імпортує 200 тонн солі від виробників з Польщі, Румунії, Болгарії та Туреччини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сіль з ДП "Артемсіль" повертається у продаж. Невдовзі дефіцитна приправа з’явиться на полицях супермаркетів.Про це повідомляють в Асоціації ритейлерів України "Мережа супермаркетів Сільпо доставила 300 тонн кам’яної йодованої солі від підприємства “Артемсіль”. 14 червня сіль залізницею доставили до складів мережі, а найближчими днями вона вже буде на полицях", йдеться у повідомленні.Сіль від найбільшого українського виробника почала зникати з полиць ще у квітні через активні бойові дії біля копалень у Донецькій області. Проте Сільпо вдалося знайти запаси підприємства, щоб запропонувати покупцям у супермаркетах. Окрім фірмової солі українського виробництва Сільпо в останній місяць доставило сіль Kujawska та сіль Solino з Польщі. Також продовжуються поставки солі ТМ Sosalt з Італії. Загалом, у червні Сільпо імпортує 200 тонн солі від виробників з Польщі, Румунії, Болгарії та Туреччини.

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