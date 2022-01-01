15 червня на Волині: гортаючи календар

15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 15 червня, у світі відзначають День захисту людей похилого віку, а віряни вшановують пам'ять святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.

Сьогодні відзначають день народження начальник помічником голови Волинської облдержадміністрації Валерій Руцький.

Також 15 червня день народження святкує луцька художниця, яка малює ікони на склі, Галина Черниш.

Вітаємо їх, а також іменинників – Олександрів, Іванів, Никифорів та Улян. Зичимо усім міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.

15 червня 1941 року відбувся перший звітний концерт Луцької музичної школи №1.

У цей день 2003-го був відкритий пам’ятний знак на честь 1010-ліття заснування Волинської єпархії біля Покровської церкви на вулиці Данила Галицького.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день ходити у ліс.
Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.
Не можна гучно святкувати у цей день.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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