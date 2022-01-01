Найбільший російський банк відключили від SWIFT, або Добрі новини від ВолиньPost за 14 червня

А ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо! Саме тому щовечора у нашій рубриці – лише позитив.У Ковелі юні натуралісти виростили банани і поділилися своїми спостереженнями. Зокрема у стиглих плодів зеленявожовтий колір і тоненька шкірочка. А смак, переконують, неймовірний.І ще мінус двісті. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:особового складу - близько 32500 (+200) осіб,танків ‒ 1434 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,артилерійських систем – 721 (+3) од,РСЗВ - 229 (+3) од,засобів ППО – 213 (+0) од,гелікоптерів – 179 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),крилатих ракет - 125 (+0),кораблів/катерів - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,спеціальної техніки - 54 (+0).Застосунок соціальної мережі Facebook став доступним українською мовою для користувачів iOS, а незабаром з’явиться українська версія застосунку Messenger. Окрім того, функція Reels, що дозволяє користувачам записувати короткі відео довжиною до 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, невдовзі стане доступна в Україні.Згідно з рішенням суду, крім заборони на діяльність, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.Життя обох цих жінок пов’язане з медициною.– медсестра у школі, а– фельдшерка «швидкої». У вільний від роботи час мамитапрацюють у медичному підрозділі міжнародного волонтерського логістичного центру «МАРЛОГ». Тут вони перевіряють придатність переданих як гуманітарна допомога ліків із-за кордону, складають аптечки і тактичні рюкзаки.Команда фармацевток «МАРЛОГУ» вже зібрала і передала лікарням, шпиталям та постраждалим українцям понад 30 000 ящиків медикаментів та понад 3 000 тактичних аптечок та рюкзаків медика, зібраних «з нуля» в гарячі точки України за заявками.Євросоюз із сьогоднішнього дня, 14 червня, відключає найбільший російський банк «Сбербанк», а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій!