Найбільший російський банк відключили від SWIFT, або Добрі новини від ВолиньPost за 14 червня
Сьогодні, 22:59
Сто одинадцята доба війни позаду, а, отже, Україна стала ще на один день ближчою до перемоги! Наші хлопці та дівчата на фронті роблять усе можливе й неможливе, аби назавжди позбутися ворога! З такою підтримкою у тилу, їм це неодмінно вдасться.
А ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо! Саме тому щовечора у нашій рубриці – лише позитив.
Вівторок, 14 червня
На Волині виростили банани
У Ковелі юні натуралісти виростили банани і поділилися своїми спостереженнями. Зокрема у стиглих плодів зеленявожовтий колір і тоненька шкірочка. А смак, переконують, неймовірний.
За минулу добу росіяни втратили 200 солдатів
І ще мінус двісті. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:
особового складу - близько 32500 (+200) осіб,
танків ‒ 1434 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,
артилерійських систем – 721 (+3) од,
РСЗВ - 229 (+3) од,
засобів ППО – 213 (+0) од,
гелікоптерів – 179 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
крилатих ракет - 125 (+0),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,
спеціальної техніки - 54 (+0).
Facebook для iOS тепер доступний українською
Застосунок соціальної мережі Facebook став доступним українською мовою для користувачів iOS, а незабаром з’явиться українська версія застосунку Messenger. Окрім того, функція Reels, що дозволяє користувачам записувати короткі відео довжиною до 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, невдовзі стане доступна в Україні.
Суд заборонив в Україні партію Мураєва
Згідно з рішенням суду, крім заборони на діяльність, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Життя обох цих жінок пов’язане з медициною. Світлана Богдан – медсестра у школі, а Тетяна Бакум – фельдшерка «швидкої». У вільний від роботи час мами Андрія та Владислава працюють у медичному підрозділі міжнародного волонтерського логістичного центру «МАРЛОГ». Тут вони перевіряють придатність переданих як гуманітарна допомога ліків із-за кордону, складають аптечки і тактичні рюкзаки.
Команда фармацевток «МАРЛОГУ» вже зібрала і передала лікарням, шпиталям та постраждалим українцям понад 30 000 ящиків медикаментів та понад 3 000 тактичних аптечок та рюкзаків медика, зібраних «з нуля» в гарячі точки України за заявками.
ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки
Євросоюз із сьогоднішнього дня, 14 червня, відключає найбільший російський банк «Сбербанк», а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій!
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А ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо! Саме тому щовечора у нашій рубриці – лише позитив.
Вівторок, 14 червня
На Волині виростили банани
У Ковелі юні натуралісти виростили банани і поділилися своїми спостереженнями. Зокрема у стиглих плодів зеленявожовтий колір і тоненька шкірочка. А смак, переконують, неймовірний.
За минулу добу росіяни втратили 200 солдатів
І ще мінус двісті. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:
особового складу - близько 32500 (+200) осіб,
танків ‒ 1434 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,
артилерійських систем – 721 (+3) од,
РСЗВ - 229 (+3) од,
засобів ППО – 213 (+0) од,
гелікоптерів – 179 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
крилатих ракет - 125 (+0),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,
спеціальної техніки - 54 (+0).
Facebook для iOS тепер доступний українською
Застосунок соціальної мережі Facebook став доступним українською мовою для користувачів iOS, а незабаром з’явиться українська версія застосунку Messenger. Окрім того, функція Reels, що дозволяє користувачам записувати короткі відео довжиною до 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, невдовзі стане доступна в Україні.
Суд заборонив в Україні партію Мураєва
Згідно з рішенням суду, крім заборони на діяльність, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Життя обох цих жінок пов’язане з медициною. Світлана Богдан – медсестра у школі, а Тетяна Бакум – фельдшерка «швидкої». У вільний від роботи час мами Андрія та Владислава працюють у медичному підрозділі міжнародного волонтерського логістичного центру «МАРЛОГ». Тут вони перевіряють придатність переданих як гуманітарна допомога ліків із-за кордону, складають аптечки і тактичні рюкзаки.
Команда фармацевток «МАРЛОГУ» вже зібрала і передала лікарням, шпиталям та постраждалим українцям понад 30 000 ящиків медикаментів та понад 3 000 тактичних аптечок та рюкзаків медика, зібраних «з нуля» в гарячі точки України за заявками.
ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки
Євросоюз із сьогоднішнього дня, 14 червня, відключає найбільший російський банк «Сбербанк», а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій!
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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