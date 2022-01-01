Найбільший російський банк відключили від SWIFT, або Добрі новини від ВолиньPost за 14 червня

Найбільший російський банк відключили від SWIFT, або Добрі новини від ВолиньPost за 14 червня
Сто одинадцята доба війни позаду, а, отже, Україна стала ще на один день ближчою до перемоги! Наші хлопці та дівчата на фронті роблять усе можливе й неможливе, аби назавжди позбутися ворога! З такою підтримкою у тилу, їм це неодмінно вдасться.

А ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо! Саме тому щовечора у нашій рубриці – лише позитив.

Вівторок, 14 червня

На Волині виростили банани

У Ковелі юні натуралісти виростили банани і поділилися своїми спостереженнями. Зокрема у стиглих плодів зеленявожовтий колір і тоненька шкірочка. А смак, переконують, неймовірний.

За минулу добу росіяни втратили 200 солдатів

І ще мінус двісті. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 32500 (+200) осіб,
танків ‒ 1434 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,
артилерійських систем – 721 (+3) од,
РСЗВ - 229 (+3) од,
засобів ППО – 213 (+0) од,
гелікоптерів – 179 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
крилатих ракет - 125 (+0),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,
спеціальної техніки - 54 (+0).

Facebook для iOS тепер доступний українською

Застосунок соціальної мережі Facebook став доступним українською мовою для користувачів iOS, а незабаром з’явиться українська версія застосунку Messenger. Окрім того, функція Reels, що дозволяє користувачам записувати короткі відео довжиною до 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, невдовзі стане доступна в Україні.

Суд заборонив в Україні партію Мураєва

Згідно з рішенням суду, крім заборони на діяльність, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону

Життя обох цих жінок пов’язане з медициною. Світлана Богдан – медсестра у школі, а Тетяна Бакум – фельдшерка «швидкої». У вільний від роботи час мами Андрія та Владислава працюють у медичному підрозділі міжнародного волонтерського логістичного центру «МАРЛОГ». Тут вони перевіряють придатність переданих як гуманітарна допомога ліків із-за кордону, складають аптечки і тактичні рюкзаки.

Команда фармацевток «МАРЛОГУ» вже зібрала і передала лікарням, шпиталям та постраждалим українцям понад 30 000 ящиків медикаментів та понад 3 000 тактичних аптечок та рюкзаків медика, зібраних «з нуля» в гарячі точки України за заявками.

ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки

Євросоюз із сьогоднішнього дня, 14 червня, відключає найбільший російський банк «Сбербанк», а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій!


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