На Волині виростили банани
Сьогодні, 08:02
У Ковелі виростили банани. Смак, переконують, неймовірний.
Про це повідомили у Ковельській міській станції юних натуралістів.
Юні натуралісти також поділилися деякими висновками та спостереженнями:
«1. Від цвітіння і до перших жовтих плодів необхідно чекати довгих 10 місяців!
2. Не усі зав'язі у майбутньому стануть повноцінними плодами!
3. Плоди достигають не одночасно!
4. Дозрілі плоди не мають яскравого жовтого кольору. Вони зеленявожовті.
5. Шкірочка дуже тоненька. А смак – неймовірний. Вони ж бо наші!».
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Про це повідомили у Ковельській міській станції юних натуралістів.
Юні натуралісти також поділилися деякими висновками та спостереженнями:
«1. Від цвітіння і до перших жовтих плодів необхідно чекати довгих 10 місяців!
2. Не усі зав'язі у майбутньому стануть повноцінними плодами!
3. Плоди достигають не одночасно!
4. Дозрілі плоди не мають яскравого жовтого кольору. Вони зеленявожовті.
5. Шкірочка дуже тоненька. А смак – неймовірний. Вони ж бо наші!».
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