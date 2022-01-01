На Волині виростили банани





Про це повідомили у Ковельській міській станції юних натуралістів.



Юні натуралісти також поділилися деякими висновками та спостереженнями:



«1. Від цвітіння і до перших жовтих плодів необхідно чекати довгих 10 місяців!



2. Не усі зав'язі у майбутньому стануть повноцінними плодами!



3. Плоди достигають не одночасно!



4. Дозрілі плоди не мають яскравого жовтого кольору. Вони зеленявожовті.



5. Шкірочка дуже тоненька. А смак – неймовірний. Вони ж бо наші!».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі виростили банани. Смак, переконують, неймовірний.Про це повідомили у Ковельській міській станції юних натуралістів.Юні натуралісти також поділилися деякими висновками та спостереженнями:«1. Від цвітіння і до перших жовтих плодів необхідно чекати довгих 10 місяців!2. Не усі зав'язі у майбутньому стануть повноцінними плодами!3. Плоди достигають не одночасно!4. Дозрілі плоди не мають яскравого жовтого кольору. Вони зеленявожовті.5. Шкірочка дуже тоненька. А смак – неймовірний. Вони ж бо наші!».

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