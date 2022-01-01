На Волині виростили банани

На Волині виростили банани
У Ковелі виростили банани. Смак, переконують, неймовірний.

Про це повідомили у Ковельській міській станції юних натуралістів.

Юні натуралісти також поділилися деякими висновками та спостереженнями:

«1. Від цвітіння і до перших жовтих плодів необхідно чекати довгих 10 місяців!

2. Не усі зав'язі у майбутньому стануть повноцінними плодами!

3. Плоди достигають не одночасно!

4. Дозрілі плоди не мають яскравого жовтого кольору. Вони зеленявожовті.

5. Шкірочка дуже тоненька. А смак – неймовірний. Вони ж бо наші!».

На Волині виростили банани
На Волині виростили банани
На Волині виростили банани


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Теги: банани, Ковель, юні натуралісти
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