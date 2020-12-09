У ставку на Волині втопилася жінка





Про це



Нещасний випадок стався у селі Уховецьк, що на Ковельщині.



Тіло мертвої жінки вранці 13 червня виявив місцевий житель, який сповістив про знахідку поліцію.



У волинській поліції повідомили, що загиблою виявилась 42-річна місцева мешканка.



Слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили.



За попередньою інформацією вона потонула під час купання. Втім для з'ясування усіх обставин тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у ставку знайшли тіло жінки.Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».Нещасний випадок стався у селі Уховецьк, що на Ковельщині.Тіло мертвої жінки вранці 13 червня виявив місцевий житель, який сповістив про знахідку поліцію.У волинській поліції повідомили, що загиблою виявилась 42-річна місцева мешканка.Слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили.За попередньою інформацією вона потонула під час купання. Втім для з'ясування усіх обставин тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

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