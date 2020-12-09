У ставку на Волині втопилася жінка
Сьогодні, 06:59
На Волині у ставку знайшли тіло жінки.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Нещасний випадок стався у селі Уховецьк, що на Ковельщині.
Тіло мертвої жінки вранці 13 червня виявив місцевий житель, який сповістив про знахідку поліцію.
У волинській поліції повідомили, що загиблою виявилась 42-річна місцева мешканка.
Слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили.
За попередньою інформацією вона потонула під час купання. Втім для з'ясування усіх обставин тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.
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Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Нещасний випадок стався у селі Уховецьк, що на Ковельщині.
Тіло мертвої жінки вранці 13 червня виявив місцевий житель, який сповістив про знахідку поліцію.
У волинській поліції повідомили, що загиблою виявилась 42-річна місцева мешканка.
Слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили.
За попередньою інформацією вона потонула під час купання. Втім для з'ясування усіх обставин тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.
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