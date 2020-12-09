У ставку на Волині втопилася жінка

У ставку на Волині втопилася жінка
На Волині у ставку знайшли тіло жінки.

Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».

Нещасний випадок стався у селі Уховецьк, що на Ковельщині.

Тіло мертвої жінки вранці 13 червня виявив місцевий житель, який сповістив про знахідку поліцію.

У волинській поліції повідомили, що загиблою виявилась 42-річна місцева мешканка.

Слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили.

За попередньою інформацією вона потонула під час купання. Втім для з'ясування усіх обставин тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.


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Теги: тіло, загибель
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