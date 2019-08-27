Кабмін дозволив українцям оформляти паспорти за кордоном

Кабінет міністрів підтримав запуск експериментального проекту з оформлення паспортів за кордоном. Йдеться про паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон громадянам, які перебувають за межами країни.У постанові Кабміну №678 від 10 червня, яку оприлюднили на Урядовому порталі вказано, що постанова набуде чинності 25 червня.«Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ та Державної міграційної служби щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України», – йдеться у документі.Українські громадяни зможуть оформляти нові та обмінювати старі паспорти через підрозділи Державної міграційної служби за кордоном.Окрім того, у постанові вказано, що впродовж шести місяців після завершення експериментального проекту МВС має подати уряду звіт про його результати. А у разі потреби подати пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.