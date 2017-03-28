Прем'єр Грузії заявив, що його країна більше заслуговує на кандидатство у ЄС, ніж Україна та Молдова
Сьогодні, 02:01
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна більше заслуговує отримати статус кандидата на вступ у ЄС, ніж Україна та Молдова.
Про це пише «Грузия Online», передає «Громадське».
«Якщо хтось і заслуговує на статус кандидата в ЄС, то заслуговує Грузія, а потім уже Україна та Молдова. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано: перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу», — сказав прем'єр.
Він наголосив, що Грузія нібито заслужила стати кандидатом завдяки своїм реформам за останні 9 років. «Ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу», — вважає Гарібашвілі.
Ситуація в Грузії
Як пише BBC з посиланням на аналіз заявок на кандидатство у ЄС від «Центру європейських досліджень», Грузія обійшла Україну та Молдову за економічними реформами. Проте у ЄС стурбовані курсом Грузії, а також вважають, що політика її уряду суперечить «фундаментальним цінностям ЄС».
«Центр європейських досліджень» вважає, що кандидатами на вступ у ЄС мають стати саме Україна та Молдова, а для Грузії таке рішення буде передчасним. Там пояснюють це тим, що Україна зіткнулася з екзистенційною кризою, а Молдова є наступною, кому загрожує російська агресія.
Видання Deutsche Welle писало, що у 2021 році Європарламент оцінив позитивно прогрес реформ у Грузії, але оприлюднив низку зауважень. Зокрема, грузинський уряд закликали «утриматися від політично мотивованих переслідувань», розслідувати випадки неналежного застосування сил від поліції та покращити процедуру відбору суддів.
Також Deutsche Welle згадує й нові грузинські закони, які можуть завадити на шляху євроінтеграції країни. Серед них — право уряду призначати людину, яка може взяти під контроль будь-яку комунікаційну компанію, яка не хоче виконувати настанови влади. Видання резюмує, що це лише один із прикладів утисків у Грузії незалежності медіа.
Зближення України та ЄС
Україна вже заповнила та передала Єврокомісії опитувальник, який допоможе ЄС вирішити, чи має наша країна стати кандидатом на вступ. Далі Комісія має надати свій висновок і передати опитувальник Європейській Раді. Коли його схвалять, Україна отримає статус країни-кандидата й почне переговори про вступ до ЄС.
Водночас лідери Франції, Німеччини та Австрії заявляють, що вступ України в ЄС може тривати роками та пропонували організувати інші форми співпраці.
Україна ж наполягає саме на членстві в ЄС. 6 червня президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не розглядає альтернативи членству в Європейському Союзі. Представники Європейської Ради обговорять надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС під час саміту 23-24 червня.
Переговори про вступ серед чинних членів ЄС тривали по-різному. Наприклад, Швеція подала заявку в 1991 році, а вже у 1995 стала членом. Натомість Туреччина заявку подала ще в 1987 році, але досі не приєдналася до ЄС.
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Про це пише «Грузия Online», передає «Громадське».
«Якщо хтось і заслуговує на статус кандидата в ЄС, то заслуговує Грузія, а потім уже Україна та Молдова. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано: перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу», — сказав прем'єр.
Він наголосив, що Грузія нібито заслужила стати кандидатом завдяки своїм реформам за останні 9 років. «Ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу», — вважає Гарібашвілі.
Ситуація в Грузії
Як пише BBC з посиланням на аналіз заявок на кандидатство у ЄС від «Центру європейських досліджень», Грузія обійшла Україну та Молдову за економічними реформами. Проте у ЄС стурбовані курсом Грузії, а також вважають, що політика її уряду суперечить «фундаментальним цінностям ЄС».
«Центр європейських досліджень» вважає, що кандидатами на вступ у ЄС мають стати саме Україна та Молдова, а для Грузії таке рішення буде передчасним. Там пояснюють це тим, що Україна зіткнулася з екзистенційною кризою, а Молдова є наступною, кому загрожує російська агресія.
Видання Deutsche Welle писало, що у 2021 році Європарламент оцінив позитивно прогрес реформ у Грузії, але оприлюднив низку зауважень. Зокрема, грузинський уряд закликали «утриматися від політично мотивованих переслідувань», розслідувати випадки неналежного застосування сил від поліції та покращити процедуру відбору суддів.
Також Deutsche Welle згадує й нові грузинські закони, які можуть завадити на шляху євроінтеграції країни. Серед них — право уряду призначати людину, яка може взяти під контроль будь-яку комунікаційну компанію, яка не хоче виконувати настанови влади. Видання резюмує, що це лише один із прикладів утисків у Грузії незалежності медіа.
Зближення України та ЄС
Україна вже заповнила та передала Єврокомісії опитувальник, який допоможе ЄС вирішити, чи має наша країна стати кандидатом на вступ. Далі Комісія має надати свій висновок і передати опитувальник Європейській Раді. Коли його схвалять, Україна отримає статус країни-кандидата й почне переговори про вступ до ЄС.
Водночас лідери Франції, Німеччини та Австрії заявляють, що вступ України в ЄС може тривати роками та пропонували організувати інші форми співпраці.
Україна ж наполягає саме на членстві в ЄС. 6 червня президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не розглядає альтернативи членству в Європейському Союзі. Представники Європейської Ради обговорять надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС під час саміту 23-24 червня.
Переговори про вступ серед чинних членів ЄС тривали по-різному. Наприклад, Швеція подала заявку в 1991 році, а вже у 1995 стала членом. Натомість Туреччина заявку подала ще в 1987 році, але досі не приєдналася до ЄС.
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