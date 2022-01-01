Зеленський закликав Шольца не зберігати рівновагу між Україною та Росією
Сьогодні, 00:15
Президент України Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца "зберегти рівновагу" у відносинах між Києвом і Москвою.
Про це гарант заявив в інтерв’ю ZDF, передає УНІАН.
"Шольц та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – переконаний Зеленський.
Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.
На думку глави держави, позиція Берліна, який вважає необхідним пошук діалогу між РФ й Україною, щоб це якомога менше зашкодило Берліну, є хибною.
Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями.
На думку президента України, очільник уряду ФРН має оголосити під час візиту про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.
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Про це гарант заявив в інтерв’ю ZDF, передає УНІАН.
"Шольц та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – переконаний Зеленський.
Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.
На думку глави держави, позиція Берліна, який вважає необхідним пошук діалогу між РФ й Україною, щоб це якомога менше зашкодило Берліну, є хибною.
Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями.
На думку президента України, очільник уряду ФРН має оголосити під час візиту про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.
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