Зеленський закликав Шольца не зберігати рівновагу між Україною та Росією

Зеленський закликав Шольца не зберігати рівновагу між Україною та Росією
Президент України Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца "зберегти рівновагу" у відносинах між Києвом і Москвою.

Про це гарант заявив в інтерв’ю ZDF, передає УНІАН.

"Шольц та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – переконаний Зеленський.

Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.

На думку глави держави, позиція Берліна, який вважає необхідним пошук діалогу між РФ й Україною, щоб це якомога менше зашкодило Берліну, є хибною.

Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями.

На думку президента України, очільник уряду ФРН має оголосити під час візиту про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.

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Теги: Олаф Шольц
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