Зеленський закликав Шольца не зберігати рівновагу між Україною та Росією

Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца "зберегти рівновагу" у відносинах між Києвом і Москвою.



Про це гарант заявив в інтерв’ю ZDF, передає



"Шольц та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – переконаний Зеленський.



Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.



На думку глави держави, позиція Берліна, який вважає необхідним пошук діалогу між РФ й Україною, щоб це якомога менше зашкодило Берліну, є хибною.



Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями.



На думку президента України, очільник уряду ФРН має оголосити під час візиту про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українирозкритикував намагання канцлера Німеччини"зберегти рівновагу" у відносинах між Києвом і Москвою.Про це гарант заявив в інтерв’ю ZDF, передає УНІАН "Шольц та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – переконаний Зеленський.Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.На думку глави держави, позиція Берліна, який вважає необхідним пошук діалогу між РФ й Україною, щоб це якомога менше зашкодило Берліну, є хибною.Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями.На думку президента України, очільник уряду ФРН має оголосити під час візиту про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.

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