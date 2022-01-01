Українські військові мають стратегічну ініціативу над росіянами, – Зеленський
Сьогодні, 01:10
Президент Володимир Зеленський запевняє, що українські військові мають стратегічну перевагу над російськими окупантами по всій лінії фронту, тож звільнення захоплених територій відбудеться.
Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського.
"Зупинений наступ окупантів на півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоби бити з артилерії по Зеленодольську й Гуляйполю. Одеса лишається мішенню для російського флоту.
Але вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме там – саме на Півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад Херсонщини.
У боях на Донбасі – а вони точно ввійдуть у воєнну історію, як одна з найбільш жорстоких битв у Європі, і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж таки переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо в артилерійських системах.
Ціна цієї битви – дуже висока. Вона просто страшна! І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу і нарешті кінець російських знущань над українським Донбасом.
Ми маємо справу з абсолютним злом і ми не маємо іншого вибору, аніж іти далі – звільняти всю нашу територію, вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту вже більше 2500 кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж таки за нами. Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, в яких поки що немає нашого прапору. Немає на адміністративних будівлях, хоча українських прапорів там – я впевнений – дуже багато, просто в людей, просто вдома", - сказав президент України.
Зеленський додав, що українська армія наразі найбільше потребує сучасної артилерії для того, щоби пришвидшити деокупацію східних і південних областей України.
Він переконаний, що всі міста будуть відбудовані й звільнені від наслідків російської окупації.
Російські загарбники відключать український мобільний зв'язок, телебачення й радіомовлення, аби місцеве населення не відчувало себе частиною єдиної України. Крім того, окупанти не пропускають гуманітарні вантажі від українського уряду, щоби жителі захоплених територій могли отримати базові медикаменти та продукти харчування.
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Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського.
"Зупинений наступ окупантів на півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоби бити з артилерії по Зеленодольську й Гуляйполю. Одеса лишається мішенню для російського флоту.
Але вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме там – саме на Півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад Херсонщини.
У боях на Донбасі – а вони точно ввійдуть у воєнну історію, як одна з найбільш жорстоких битв у Європі, і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж таки переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо в артилерійських системах.
Ціна цієї битви – дуже висока. Вона просто страшна! І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу і нарешті кінець російських знущань над українським Донбасом.
Ми маємо справу з абсолютним злом і ми не маємо іншого вибору, аніж іти далі – звільняти всю нашу територію, вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту вже більше 2500 кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж таки за нами. Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, в яких поки що немає нашого прапору. Немає на адміністративних будівлях, хоча українських прапорів там – я впевнений – дуже багато, просто в людей, просто вдома", - сказав президент України.
Зеленський додав, що українська армія наразі найбільше потребує сучасної артилерії для того, щоби пришвидшити деокупацію східних і південних областей України.
Він переконаний, що всі міста будуть відбудовані й звільнені від наслідків російської окупації.
Російські загарбники відключать український мобільний зв'язок, телебачення й радіомовлення, аби місцеве населення не відчувало себе частиною єдиної України. Крім того, окупанти не пропускають гуманітарні вантажі від українського уряду, щоби жителі захоплених територій могли отримати базові медикаменти та продукти харчування.
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