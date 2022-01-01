Міць ЗСУ, незламність народу: добрі новини від ВолиньPost за 13 червня

Сто десята доба війни. У це досі важко повірити. Але, напевно, у це ще важче повірити росіянам, які мали намір здолати нас за 48 годин. Дзуськи! Перемога буде за Україною! А поки ми її чекаємо і наближаємо, нагадаємо вам про добрі новини 13 червня.Незабаром запрацює безмитний режим між Британією та Україною.Про це розповів президенту відеозверненні."Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита.Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією", - сказав він.Також Україна очікує лібералізації торгівлі від Австралії.Щоденна добра статистика. Російські окупаційні війська вже втратили 32 300 солдатів.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.Втрати ворога:танки – 1432 (+2) од,бойові броньовані машини – 3492 (+8) од,артилерійські системи – 718 (+3) од,РСЗВ – 226 (+0) од,засоби ППО – 97 (+0) од,літаки – 213 (+1) од,гелікоптер – 178 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),крилаті ракети – 125 (+0),кораблі/катери – 13 (+0) од,автомобільна техніка та автоцистерни – 2460 (+5) од,спеціальна техніка – 54 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.Збройні Сили України досягли нових успіхів. Воїнам вдалося звільнити ще три населені пункти на Донеччині.Про це інформує Угруповання Об'єднаних сил."Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що вони залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед", – розповіли в Об'єднаних силах.92-річному переселенцюз Лисичанська Луганської області, який живе в селі Княгининок Луцької громади, подарували вишивану сорочку. Українське вбрання, про яке мріяв, пенсіонеру подарували працівники місцевого центру культури.Як розповіла директорка КЗ "Центр культури "Княгининок", чоловік час від часу навідується в заклад, аби поспілкуватися з місцевими жителями та іншими переселенцями."Він настільки щирий, відкритий, безпосередній, багато всього знає і нам розказує. У кожному його реченні є якийсь такий невидимий меседж, що він українець. Він завжди цим гордиться", – говорить жінка.В одній із таких розмов Віктор Лопата сказав, що мріє про вишиванку, тож йому вирішили зробити подарунок на згадку про Волинь.На автомобільних дорогах державного значення у Волинській області відновили роботу ліній зовнішнього освітлення. Автошляхи будуть освітлюватися щовечора з 22:00 до 24:00.Про це розповів начальник Служби автомобільних доріг ВолиніЗ його слів, з 78 кілометрів доріг лише 21 кілометр освітлювався в нічний час, тому виникла необхідність впорядкувати необхідний рівень освітленості."Минулого тижня було засідання ради оборони Волинської області, де ми піднімати питання з приводу освітленості доріг. Це питання нам погодили військові і Нацполіція", – говорить керівник Служби автомобільних доріг Волині.У вечірній час будуть освітлюватися 90 % доріг області, зокрема митні переходи та Цуманське перехрестя. "З 23:00 у нас комендантська година, а о п'ятій ранку фактично на вулиці вже світло", – каже керівник Служби автодоріг.У Харківській області військовослужбовці збили російський бойовий вертоліт Ка-52.Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр5 у Фейсбуці.«Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників», - ідеться в повідомленні.Гелікоптер впав на тимчасово захоплену територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.Літній клуб з іпотерапією допомагає пережити стрес війни дітям-переселенцям, які тимчасово переїхали до Підгайцівської громади.Десятеро дітей безкоштовно відпочивають у літньому клубі на базі ГО «СОТТОСОПРА» на Ківерцівщині завдяки трьом громадським організаціям - «Волинський Клуб Автомобільний», СОТТОСОПРА та «Бізнес Волинь», які взяли на себе усі фінансові витрати.