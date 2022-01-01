На Волині 92-річному чоловіку з Лисичанська подарували вишиванку

Віктору Лопаті з Лисичанська Луганської області, який живе в селі Княгининок Луцької громади, подарували вишивану сорочку. Українське вбрання, про яке мріяв, пенсіонеру подарували працівники місцевого центру культури.



Як розповіла Вікторія Мельничук, чоловік час від часу навідується в заклад, аби поспілкуватися з місцевими жителями та іншими переселенцями.



"Він настільки щирий, відкритий, безпосередній, багато всього знає і нам розказує. У кожному його реченні є якийсь такий невидимий меседж, що він українець. Він завжди цим гордиться", – говорить жінка.



В одній із таких розмов Віктор Лопата сказав, що мріє про вишиванку, тож йому вирішили зробити подарунок на згадку про Волинь.



"Класний подарунок, мені йде до лиця. В мене сині очі. Вишиванка – це я ніби охватив усю Україну! Мені так гарно, так весело! Буду носити", – каже пенсіонер.



Загалом 92-річний луганчанин мешкає на Волині майже три місяці. У довоєнний період пенсіонер любив співати та грати на гітарі. Говорить: знає більше сотні українських народних пісень.



До 24 лютого жив із дочкою та внуком у власному будинку, вирощував на городі овочі та вів активне життя. Через постійні обстріли, говорить, спочатку з родиною ховалися у підвали, а в середині березня вирішили приїхати на Волинь.



"Люди тут душевні, до тебе здороваються "добрий день". Золоті люди, я не можу нарадуватися, що люди не агресивні, що ми біженці. Як можуть, так помагають. Кормлять нас добре, відносяться до нас дружньо, і це піднімає настрій", – розповів чоловік.



92-річний переселенець зазначив: хоче повернутися у власний будинок в Лисичанську і, як і до повномасштабного вторгнення, господарювати на власній присадибній ділянці.



"В моєму житті це вже третя війна. Нема в Лисичанську нічого, місто мертве. Нічого не працює. А росіяни – вони стріляють, куди попадуть. Їх задача – розрушити все і зрівняти з землею. Вони грабують все, що їм попадеться на очі: квартири, житлові будинки, приватні; все забирають", – каже луганчанин.



Чи буде куди повернутися і чи вціліла його хата – Віктор Лопата не знає, однак вірить у те, що Україна переможе та він зможе повернутися до рідної оселі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 92-річному переселенцюз Лисичанська Луганської області, який живе в селі Княгининок Луцької громади, подарували вишивану сорочку. Українське вбрання, про яке мріяв, пенсіонеру подарували працівники місцевого центру культури.Як розповіла Суспільному директорка КЗ "Центр культури "Княгининок", чоловік час від часу навідується в заклад, аби поспілкуватися з місцевими жителями та іншими переселенцями."Він настільки щирий, відкритий, безпосередній, багато всього знає і нам розказує. У кожному його реченні є якийсь такий невидимий меседж, що він українець. Він завжди цим гордиться", – говорить жінка.В одній із таких розмов Віктор Лопата сказав, що мріє про вишиванку, тож йому вирішили зробити подарунок на згадку про Волинь."Класний подарунок, мені йде до лиця. В мене сині очі. Вишиванка – це я ніби охватив усю Україну! Мені так гарно, так весело! Буду носити", – каже пенсіонер.Загалом 92-річний луганчанин мешкає на Волині майже три місяці. У довоєнний період пенсіонер любив співати та грати на гітарі. Говорить: знає більше сотні українських народних пісень.До 24 лютого жив із дочкою та внуком у власному будинку, вирощував на городі овочі та вів активне життя. Через постійні обстріли, говорить, спочатку з родиною ховалися у підвали, а в середині березня вирішили приїхати на Волинь."Люди тут душевні, до тебе здороваються "добрий день". Золоті люди, я не можу нарадуватися, що люди не агресивні, що ми біженці. Як можуть, так помагають. Кормлять нас добре, відносяться до нас дружньо, і це піднімає настрій", – розповів чоловік.92-річний переселенець зазначив: хоче повернутися у власний будинок в Лисичанську і, як і до повномасштабного вторгнення, господарювати на власній присадибній ділянці."В моєму житті це вже третя війна. Нема в Лисичанську нічого, місто мертве. Нічого не працює. А росіяни – вони стріляють, куди попадуть. Їх задача – розрушити все і зрівняти з землею. Вони грабують все, що їм попадеться на очі: квартири, житлові будинки, приватні; все забирають", – каже луганчанин.Чи буде куди повернутися і чи вціліла його хата – Віктор Лопата не знає, однак вірить у те, що Україна переможе та він зможе повернутися до рідної оселі.

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