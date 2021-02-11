Увечері на Волині знову освітлюватимуть дороги

Увечері на Волині знову освітлюватимуть дороги
На автомобільних дорогах державного значення у Волинській області відновили роботу ліній зовнішнього освітлення. Автошляхи будуть освітлюватися щовечора з 22:00 до 24:00.

Про це Суспільному розповів начальник Служби автомобільних доріг Волині Анатолій Посполітак.

З його слів, з 78 кілометрів доріг лише 21 кілометр освітлювався в нічний час, тому виникла необхідність впорядкувати необхідний рівень освітленості.

"Минулого тижня було засідання ради оборони Волинської області, де ми піднімати питання з приводу освітленості доріг. Це питання нам погодили військові і Нацполіція", – говорить керівник Служби автомобільних доріг Волині.

У вечірній час будуть освітлюватися 90 % доріг області, зокрема митні переходи та Цуманське перехрестя. "З 23:00 у нас комендантська година, а о п'ятій ранку фактично на вулиці вже світло", – каже керівник Служби автодоріг.

У вечірній час будуть освітлюватися 90 % доріг області, зокрема митні переходи та Цуманське перехрестя, – додав Анатолій Посполітак.

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Теги: Волинь, дороги, освітлення, автошляхи, Анатолій Посполітак
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