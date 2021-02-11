Увечері на Волині знову освітлюватимуть дороги





Про це Анатолій Посполітак.



З його слів, з 78 кілометрів доріг лише 21 кілометр освітлювався в нічний час, тому виникла необхідність впорядкувати необхідний рівень освітленості.



"Минулого тижня було засідання ради оборони Волинської області, де ми піднімати питання з приводу освітленості доріг. Це питання нам погодили військові і Нацполіція", – говорить керівник Служби автомобільних доріг Волині.



У вечірній час будуть освітлюватися 90 % доріг області, зокрема митні переходи та Цуманське перехрестя. "З 23:00 у нас комендантська година, а о п'ятій ранку фактично на вулиці вже світло", – каже керівник Служби автодоріг.



У вечірній час будуть освітлюватися 90 % доріг області, зокрема митні переходи та Цуманське перехрестя, – додав Анатолій Посполітак.

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