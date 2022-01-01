«Будет из машины дуршлаг»: російські окупанти застосовують фосфорну зброю проти цивільних

«Будет из машины дуршлаг»: російські окупанти застосовують фосфорну зброю проти цивільних
Російські окупанти продовжують застосовувати в Україні заборонені види озброєнь та розстрілювати цивільних. Фосфорні бомби на сході України застосовують уже не вперше.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

«Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор», – розповідає матері окупант.

І тут же зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.

«Будет из машины дуршлаг», – радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто – «не судьба».

Нагадаємо, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції. А вбивство мирних людей суперечить законам і звичаям війни.

Усі перехоплення та зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним.

Лише у період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із відкритою військовою агресією рф. Робота триває в цілодобовому режимі.

Головне зображення ілюстративне


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Схід України, окупанти, війна, СБУ, перехоплена розмова, фосфорні бомби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Увечері на Волині знову освітлюватимуть дороги
Сьогодні, 16:39
«Будет из машины дуршлаг»: російські окупанти застосовують фосфорну зброю проти цивільних
Сьогодні, 16:10
На Волині 92-річному чоловіку з Лисичанська подарували вишиванку
Сьогодні, 15:26
У Луцьку здорожчає проїзд у маршрутках
Сьогодні, 14:38
На Донеччині ЗСУ звільнили 3 села і посунули ділянку фронту на 15 кілометрів
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
«Сплошная ж*па»: чиновники у Херсонщині, яких призначила РФ, планують тікати «Сплошная ж*па»: чиновники у Херсонщині, яких призначила РФ, планують тікати
14 травень, 11:24
«Баба лежит, дергается. В голове дырка»: окупант розповів, як росіяни розстрілюють українок «Баба лежит, дергается. В голове дырка»: окупант розповів, як росіяни розстрілюють українок
17 квітень, 13:15
Вихваляється, як танком переїхав легковик: СБУ перехопила розмову окупанта Вихваляється, як танком переїхав легковик: СБУ перехопила розмову окупанта
14 квітень, 12:57
«Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців «Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців
24 травень, 13:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Увечері на Волині знову освітлюватимуть дороги
Сьогодні, 16:39
 0
«Будет из машины дуршлаг»: російські окупанти застосовують фосфорну зброю проти цивільних
Сьогодні, 16:10
 0
На Волині 92-річному чоловіку з Лисичанська подарували вишиванку
Сьогодні, 15:26
 0
У Луцьку здорожчає проїзд у маршрутках
Сьогодні, 14:38
 0
На Донеччині ЗСУ звільнили 3 села і посунули ділянку фронту на 15 кілометрів
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8