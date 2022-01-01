«Будет из машины дуршлаг»: російські окупанти застосовують фосфорну зброю проти цивільних





Про це



«Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор», – розповідає матері окупант.



І тут же зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.



«Будет из машины дуршлаг», – радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто – «не судьба».



Нагадаємо, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції. А вбивство мирних людей суперечить законам і звичаям війни.



Усі перехоплення та зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним.



Лише у період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із відкритою військовою агресією рф. Робота триває в цілодобовому режимі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти продовжують застосовувати в Україні заборонені види озброєнь та розстрілювати цивільних. Фосфорні бомби на сході України застосовують уже не вперше.Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.«Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор», – розповідає матері окупант.І тут же зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.«Будет из машины дуршлаг», – радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто – «не судьба».Нагадаємо, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції. А вбивство мирних людей суперечить законам і звичаям війни.Усі перехоплення та зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним.Лише у період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із відкритою військовою агресією рф. Робота триває в цілодобовому режимі.

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