З Луцька військовим відправлять бронежилети. ФОТО





Про це повідомляють у Луцькій міській раді.



Кошти на засоби захисту бійців вони спрямували з одноденного заробітку за травень місяць.



Тепер ці бронежилети передадуть військовослужбовцям 2 окремого стрілецького батальйону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Освітяни Луцької міської територіальної громади спільно з працівниками КП «Луцькводоканал» долучились до підтримки Збройних сил України та придбали для потреб військових 25 бронежилетів.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Кошти на засоби захисту бійців вони спрямували з одноденного заробітку за травень місяць.Тепер ці бронежилети передадуть військовослужбовцям 2 окремого стрілецького батальйону.

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