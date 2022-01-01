З Луцька військовим відправлять бронежилети. ФОТО

З Луцька військовим відправлять бронежилети. ФОТО
Освітяни Луцької міської територіальної громади спільно з працівниками КП «Луцькводоканал» долучились до підтримки Збройних сил України та придбали для потреб військових 25 бронежилетів.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Кошти на засоби захисту бійців вони спрямували з одноденного заробітку за травень місяць.

Тепер ці бронежилети передадуть військовослужбовцям 2 окремого стрілецького батальйону.
З Луцька військовим відправлять бронежилети. ФОТО
З Луцька військовим відправлять бронежилети. ФОТО
З Луцька військовим відправлять бронежилети. ФОТО

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Теги: Луцьк, допомога, бронежилети
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