Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією

Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією
З нагоди річниці звільнення Маріуполя з-під окупації російських бойовиків 2014 року, президент Володимир Зеленський оприлюднив світлини нинішнього стану міста під російською окупацією.

Про це повідомляють на facebook-сторінці Зеленського.

"У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди!" - написав президент.

Серед світлин, якими поділився президент, руїни Драматичного театру після авіаційного бомбардування. Також він показав фото знищених вулиць та житлових будинків у середмісті.
Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією
Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією
Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією

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Теги: Маріуполь, окупація
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