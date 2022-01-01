Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновані, – Гайдай

Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до міста, але запевнив, що українські військові там не заблоковані.



Про це повідомляє Гайдай у



"Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є.



Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем.



Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано.



Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах", - .



Гайдай запевнив, що українські захисники мають змогу відправляти поранених у медзаклади.



Водночас, евакуація з міста – неможлива.



Крім того, росіяни потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно.



За словами глави ОВА, навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька - поновити комунікації міста до зими не вдасться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Луганської обласної військової адміністраціїповідомив, що окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до міста, але запевнив, що українські військові там не заблоковані.Про це повідомляє Гайдай у Facebook "Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є.Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем.Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано.Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах", - .Гайдай запевнив, що українські захисники мають змогу відправляти поранених у медзаклади.Водночас, евакуація з міста – неможлива.Крім того, росіяни потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно.За словами глави ОВА, навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька - поновити комунікації міста до зими не вдасться.

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