Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновані, – Гайдай

Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновані, – Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до міста, але запевнив, що українські військові там не заблоковані.

Про це повідомляє Гайдай у Facebook.

"Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є.

Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем.

Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано.

Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах", - .

Гайдай запевнив, що українські захисники мають змогу відправляти поранених у медзаклади.

Водночас, евакуація з міста – неможлива.

Крім того, росіяни потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно.

За словами глави ОВА, навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька - поновити комунікації міста до зими не вдасться.

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Теги: Сєвєродонецьк, Гайдай
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