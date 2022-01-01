Погода на завтра, 14 червня, у Луцьку

У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора.Про це йдеться на сайті Sinoptik.Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.Температура повітря вночі становитиме 12-19 градусів за Цельсієм.Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Устина Філософа і Харитона. У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля - очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для селян велике значення - по ньому визначали урожай: гарний ранок на Устина - гарний налив жита; дощ, похмуро - урожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує красива сімейна традиція: вечір цього дня слід провести наодинці з коханою людиною, тоді у сім'ї буде щастя.