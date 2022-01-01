В Україні планують відновити власне виробництво пального





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Ворог і далі намагається знищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання. Запровадження санкцій щодо російської нафти підштовхує до зростання світові ціни на пальне. В Сполучених Штатах, зокрема - зафіксовано найвищу ціну на бензин за всю історію: 5 доларів за галон - це близько 4 літрів.



Ранкові черги на столичних заправках, на стелах АЗС «по нулям», проте до заправних колонок не проштовхнутися, бо заправляють за талонами. Працівники заправки пояснюють, коли палива в резервуарах критично мало продаж за готівку припиняють, тому паливний дефіцит триває.



Візит Геннадія на заправку робить водіїв щасливішими, бо він щоразу привозить 35 тонн палива. Цього разу бензовоз приїхав з Польщі.



«Бензовози їдуть, «зелений коридор» існує, проїхати набагато легше. Пускають окремим рядом, менше стоїш, в черзі не стоїш», - розповідає водій.



З початком повномасштабної війни Україна втратила власне виробництво бензину та дизелю. Тепер все паливо імпортують переважно з Європи. Кількість бензовозів, що перетинають кордон зросла у 20 разів. Автотранспорт та залізниця нині основні способи доставки палива в Україну. Їм допомагають річкові танкери по Дунаю. «У нас зростає щодобовий обсяг пального через АЗС, обсяг імпорту та реалізації, вчора був рекорд 30 тисяч тонн», - каже перша віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко.



Щомісяця імпорт пального до України збільшується. У травні бензину завезли у майже 1,5 рази більше, ніж у квітні, дизелю на 82 відсотка. Червень вже б’є рекорди, прогнозована кількість – 600 тисяч тонн. Європа з такими українськими апетитами ледь справляється. «Європейці будуть забезпечувати в першу чергу власний попит, а нам доводиться буквально вигризати кожен бензовоз», - переконує експерт з ринку нафтопродуктів Сергій Куюн.



Звикнувши до цінників за 50 гривень українці продовжують збільшувати закупи палива. Заправитись під зав’язку, ще й трохи в каністру - психологія нинішнього водія - завжди мати повний бак попри ціну.



«Ми маємо звикнути, що дешевого палива більше не буде. В Україні відтепер ціна на паливо – європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр», - каже директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.



Держава нині не регулює цінники на АЗС, цим займається ринок попиту та пропозицій. Проте дефіцит все одно існує. В уряді шукають додаткові шляхи імпорту та намагаються збільшити власне виробництво за рахунок вцілілих міні переробних заводів. Проте дефіцит все одне не зникне остаточно, принаймні до кінця війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Паливо в Україні і далі буде в дефіциті, принаймні, до кінця війни, так прогнозують урядовці та експерти.Про це пише ТСН Ворог і далі намагається знищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання. Запровадження санкцій щодо російської нафти підштовхує до зростання світові ціни на пальне. В Сполучених Штатах, зокрема - зафіксовано найвищу ціну на бензин за всю історію: 5 доларів за галон - це близько 4 літрів.Ранкові черги на столичних заправках, на стелах АЗС «по нулям», проте до заправних колонок не проштовхнутися, бо заправляють за талонами. Працівники заправки пояснюють, коли палива в резервуарах критично мало продаж за готівку припиняють, тому паливний дефіцит триває.Візитна заправку робить водіїв щасливішими, бо він щоразу привозить 35 тонн палива. Цього разу бензовоз приїхав з Польщі.«Бензовози їдуть, «зелений коридор» існує, проїхати набагато легше. Пускають окремим рядом, менше стоїш, в черзі не стоїш», - розповідає водій.З початком повномасштабної війни Україна втратила власне виробництво бензину та дизелю. Тепер все паливо імпортують переважно з Європи. Кількість бензовозів, що перетинають кордон зросла у 20 разів. Автотранспорт та залізниця нині основні способи доставки палива в Україну. Їм допомагають річкові танкери по Дунаю. «У нас зростає щодобовий обсяг пального через АЗС, обсяг імпорту та реалізації, вчора був рекорд 30 тисяч тонн», - каже перша віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко.Щомісяця імпорт пального до України збільшується. У травні бензину завезли у майже 1,5 рази більше, ніж у квітні, дизелю на 82 відсотка. Червень вже б’є рекорди, прогнозована кількість – 600 тисяч тонн. Європа з такими українськими апетитами ледь справляється. «Європейці будуть забезпечувати в першу чергу власний попит, а нам доводиться буквально вигризати кожен бензовоз», - переконує експерт з ринку нафтопродуктів Сергій Куюн.Звикнувши до цінників за 50 гривень українці продовжують збільшувати закупи палива. Заправитись під зав’язку, ще й трохи в каністру - психологія нинішнього водія - завжди мати повний бак попри ціну.«Ми маємо звикнути, що дешевого палива більше не буде. В Україні відтепер ціна на паливо – європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр», - каже директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.Держава нині не регулює цінники на АЗС, цим займається ринок попиту та пропозицій. Проте дефіцит все одно існує. В уряді шукають додаткові шляхи імпорту та намагаються збільшити власне виробництво за рахунок вцілілих міні переробних заводів. Проте дефіцит все одне не зникне остаточно, принаймні до кінця війни.

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