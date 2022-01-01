Коні і сільський колорит: як допомагають долати стрес дітям переселенців на Волині
Сьогодні, 22:00
Літній клуб з іпотерапією допомагає пережити стрес війни дітям-переселенцям, які тимчасово переїхали до Підгайцівської громади.
Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської громади.
Інформують, що десять дітей безкоштовно відпочивають у літньому клубі на базі ГО «СОТТОСОПРА» на Ківерцівщині завдяки трьом громадським організаціям - «Волинський Клуб Автомобільний», СОТТОСОПРА та «Бізнес Волинь», які взяли на себе усі фінансові витрати.
Представники сільради відвідали юних відпочивальників, а директорка Липинського будинку культури Богдана Борис провела дітям патріотичний майстер-клас.
Керуюча літнім клубом Наталія Петрук розповідає, що війна та пережитий досвід лишили глибокий слід у душах дітей, хто зна скільки потрібно буде часу та зусиль, щоб вони почали почуватися краще і відчували себе у безпеці. Але навіть 10 днів, які вони проведуть у літньому клубі, матимуть позитивні наслідки – дітям дуже подобається спілкування з природою та тваринами, для багатьох це перший такий досвід.
Вихованці літнього клубу потрохи освоюються, змінюються, починають відкриватись і проявляти свої таланти у творчих шоу, які вони влаштовують щовечора.
Доглядають за кіньми, їздять верхи під наглядом тренера, ходять на прогулянки до лісу, грають настільні ігри, переглядають фільми, насолоджуються тишею заміського відпочинку.
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Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської громади.
Інформують, що десять дітей безкоштовно відпочивають у літньому клубі на базі ГО «СОТТОСОПРА» на Ківерцівщині завдяки трьом громадським організаціям - «Волинський Клуб Автомобільний», СОТТОСОПРА та «Бізнес Волинь», які взяли на себе усі фінансові витрати.
Представники сільради відвідали юних відпочивальників, а директорка Липинського будинку культури Богдана Борис провела дітям патріотичний майстер-клас.
Керуюча літнім клубом Наталія Петрук розповідає, що війна та пережитий досвід лишили глибокий слід у душах дітей, хто зна скільки потрібно буде часу та зусиль, щоб вони почали почуватися краще і відчували себе у безпеці. Але навіть 10 днів, які вони проведуть у літньому клубі, матимуть позитивні наслідки – дітям дуже подобається спілкування з природою та тваринами, для багатьох це перший такий досвід.
Вихованці літнього клубу потрохи освоюються, змінюються, починають відкриватись і проявляти свої таланти у творчих шоу, які вони влаштовують щовечора.
Доглядають за кіньми, їздять верхи під наглядом тренера, ходять на прогулянки до лісу, грають настільні ігри, переглядають фільми, насолоджуються тишею заміського відпочинку.
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