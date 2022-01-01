На Ізюмському напрямку ЗСУ збили російський бойовий вертоліт





Про це 93-тя ОМБр Холодний Яр5 у Фейсбуці.



«Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників», - ідеться в повідомленні.



Гелікоптер впав на тимчасово захоплену територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харківській області військовослужбовці збили російський бойовий вертоліт Ка-52.Про це 93-тя ОМБр Холодний Яр5 у Фейсбуці.«Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників», - ідеться в повідомленні.Гелікоптер впав на тимчасово захоплену територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію