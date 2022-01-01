На Ізюмському напрямку ЗСУ збили російський бойовий вертоліт
Сьогодні, 21:32
У Харківській області військовослужбовці збили російський бойовий вертоліт Ка-52.
Про це 93-тя ОМБр Холодний Яр5 у Фейсбуці.
«Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників», - ідеться в повідомленні.
Гелікоптер впав на тимчасово захоплену територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.
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Про це 93-тя ОМБр Холодний Яр5 у Фейсбуці.
«Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників», - ідеться в повідомленні.
Гелікоптер впав на тимчасово захоплену територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.
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