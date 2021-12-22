У Луцьку здорожчає проїзд у маршрутках





Про це



Зазначають, що це вимушений крок, адже багато складових тарифу значно зросли, а саме:



- у чинному тарифі вартість дизельного палива закладена у розмірі 26 гривень за літр. На початок червня цього року середня вартість дизпалива становить 58 грн/літр. Разом з тим на окремих АЗС, де є достатня кількість пального, вартість палива становить 64 грн/літр. Таким чином вартість палива зросла щонайменше у 2,23 рази;



- зросла вартість основних запчастин і мастил. Шини зросли у ціні на 25-40 %, моторні мастила на 40-45%, а акумуляторні батареї — 35-40%;



- рівень інфляції на Волині у 2022 році, порівняно із груднем 2021 року, склав 109,7 % (станом на 01.05.2022 року);



- розмір мінімальної заробітної плати у жовтні 2021 року становила 6 тисяч гривень, з грудня 2022 року — 6500 гривень, а у жовтні 2022 року планово зросте до 6700 гривень.



Однак, зауважують, що задля альтернативи Луцький міський голова Ігор Поліщук дав розпорядження керівництву Луцького підприємства електротранспорту збільшити кількість тролейбусів на міських маршрутах та зробити повний випуск в кількості 42 - 52 одиниць транспорту, в залежності від пасажиропотоку.



Відомо також, що для зручності лучан і гостей міста збільшать кількість рейсів у години пік та вечірній час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На чергове засідання виконавчого комітету, яке відбудеться у найближчу середу, 15 червня, вносять проєкт рішення про підняття вартості проїзду у міських маршрутках. Пропонують 14 гривень.Про це йдеться на сайті Луцькради.Зазначають, що це вимушений крок, адже багато складових тарифу значно зросли, а саме:- у чинному тарифі вартість дизельного палива закладена у розмірі 26 гривень за літр. На початок червня цього року середня вартість дизпалива становить 58 грн/літр. Разом з тим на окремих АЗС, де є достатня кількість пального, вартість палива становить 64 грн/літр. Таким чином вартість палива зросла щонайменше у 2,23 рази;- зросла вартість основних запчастин і мастил. Шини зросли у ціні на 25-40 %, моторні мастила на 40-45%, а акумуляторні батареї — 35-40%;- рівень інфляції на Волині у 2022 році, порівняно із груднем 2021 року, склав 109,7 % (станом на 01.05.2022 року);- розмір мінімальної заробітної плати у жовтні 2021 року становила 6 тисяч гривень, з грудня 2022 року — 6500 гривень, а у жовтні 2022 року планово зросте до 6700 гривень.Однак, зауважують, що задля альтернативи Луцький міський головадав розпорядження керівництву Луцького підприємства електротранспорту збільшити кількість тролейбусів на міських маршрутах та зробити повний випуск в кількості 42 - 52 одиниць транспорту, в залежності від пасажиропотоку.Відомо також, що для зручності лучан і гостей міста збільшать кількість рейсів у години пік та вечірній час.

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