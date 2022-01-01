На Донеччині ЗСУ звільнили 3 села і посунули ділянку фронту на 15 кілометрів

Збройні Сили України досягли нових успіхів. Воїнам вдалося звільнити ще три населені пункти на Донеччині.Про це інформує Угруповання Об'єднаних сил."Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що вони залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед", – розповіли в Об'єднаних силах.Там додали, що росіяни досягають певного успіху через чисельну перевагу в артилерії. Однак ворожі бійці не мають мотивації воювати, адже не розуміють, навіщо їм це.Окрім того, українські воїни звільнили ще три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км.