Направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни: як отримати і скільки дії





Про це



Зауважують, що лікар може виписати електронне направлення або паперове, якщо електронна система охорони здоров’я не працює.



Коли виписують направлення?



Лікар виписує направлення, коли він розуміє, що проблема зі здоров’ям пацієнта вимагає залучення вузького спеціаліста, додаткових обстежень, процедур чи госпіталізації.



Хто може виписувати направлення?



Виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від сімейних до високоспеціалізованих лікарів.



Який строк дії направлення?



Термін дії направлення 1 рік. Але пацієнту краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації спеціаліста, на які він направив пацієнта. Така інформація вказана в додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку.



Дізнатися, в яких закладах можна отримати потрібну консультацію або пройти додаткову діагностику можна за номером 16-77 (контакт-центр НСЗУ).



Зауважимо, що спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни. Отримати безоплатну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.



З'ясувати, в яких медичних закладах можна отримати допомогу або консультацію можна за номером контакт-центр НСЗУ: 16 – 77.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Національній службі здоров'я пояснили, скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни і як його отримати.Про це розповіли на телеграм-каналі НСЗУ.Зауважують, що лікар може виписати електронне направлення або паперове, якщо електронна система охорони здоров’я не працює.Коли виписують направлення?Лікар виписує направлення, коли він розуміє, що проблема зі здоров’ям пацієнта вимагає залучення вузького спеціаліста, додаткових обстежень, процедур чи госпіталізації.Хто може виписувати направлення?Виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від сімейних до високоспеціалізованих лікарів.Який строк дії направлення?Термін дії направлення 1 рік. Але пацієнту краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації спеціаліста, на які він направив пацієнта. Така інформація вказана в додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку.Дізнатися, в яких закладах можна отримати потрібну консультацію або пройти додаткову діагностику можна за номером 16-77 (контакт-центр НСЗУ).Зауважимо, що спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни. Отримати безоплатну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.З'ясувати, в яких медичних закладах можна отримати допомогу або консультацію можна за номером контакт-центр НСЗУ: 16 – 77.

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