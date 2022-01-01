За минулу добу росіяни втратили 200 солдатів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:



особового складу - близько 32500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1434 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,

артилерійських систем – 721 (+3) од,

РСЗВ - 229 (+3) од,

засоби ППО – 213 (+0) од,

гелікоптерів – 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,

спеціальна техніка - 54 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська ліквідували 32500 російських загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:особового складу - близько 32500 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1434 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,артилерійських систем – 721 (+3) од,РСЗВ - 229 (+3) од,засоби ППО – 213 (+0) од,гелікоптерів – 179 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),крилаті ракети - 125 (+0),кораблі /катери - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,спеціальна техніка - 54 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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