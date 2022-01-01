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За минулу добу росіяни втратили 200 солдатів

За минулу добу росіяни втратили 200 солдатів
Українські війська ліквідували 32500 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 32500 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1434 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,
артилерійських систем – 721 (+3) од,
РСЗВ - 229 (+3) од,
засоби ППО – 213 (+0) од,
гелікоптерів – 179 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
крилаті ракети - 125 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,
спеціальна техніка - 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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