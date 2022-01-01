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«ДНРівець» воював проти власного сина і розстрілював з танків житлові будинки в Сєвєродонецьку, – СБУ

«ДНРівець» воював проти власного сина і розстрілював з танків житлові будинки в Сєвєродонецьку, – СБУ
«Народний міліціонер ДНР» воював проти власного сина і розстрілював з танків житлові будинки в Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Цей полонений – мешканець Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу так зв. «народної міліції ДНР».

А з початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом зс РФ прибув на Луганщину. І це при тому, що його власний син воює на боці України.

«У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий «ДНР». 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ», – розповідає бойовик.

Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод «Зоря» у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.

За наказом він рівняв місто з землею, «прокладаючи проходи» для своєї піхоти.

Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох «піхотинців».

Надані ними свідчення будуть долучені до кримінального провадження за фактом російської агресії проти України та використані у міжнародних судових інстанціях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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