Росіяни вдарили ракетами по Одещині: ППО знищила два «Онікси»
Сьогодні, 10:16
Вранці 14 червня російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області.
Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь".
"По Одещині ворог вранці знов наніс ракетний удар. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму. Повідомляється, що ракети були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
"Онікс" – це радянська гіперзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу дій. Розроблена наприкінці 70-х років.
Нагадаємо, що у Харківській області військовослужбовці збили російський бойовий вертоліт Ка-52.
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Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь".
"По Одещині ворог вранці знов наніс ракетний удар. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму. Повідомляється, що ракети були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
"Онікс" – це радянська гіперзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу дій. Розроблена наприкінці 70-х років.
Нагадаємо, що у Харківській області військовослужбовці збили російський бойовий вертоліт Ка-52.
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