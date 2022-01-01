Росіяни вдарили ракетами по Одещині: ППО знищила два «Онікси»





Про це



"По Одещині ворог вранці знов наніс ракетний удар. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму. Повідомляється, що ракети були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.



"Онікс" – це радянська гіперзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу дій. Розроблена наприкінці 70-х років.



Нагадаємо, що у Харківській області військовослужбовці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 14 червня російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області.Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь"."По Одещині ворог вранці знов наніс ракетний удар. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму. Повідомляється, що ракети були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні."Онікс" – це радянська гіперзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу дій. Розроблена наприкінці 70-х років.Нагадаємо, що у Харківській області військовослужбовці збили російський бойовий вертоліт Ка-52

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію