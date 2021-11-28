На Волині зникла 23-річна дівчина. ФОТО

Марчук Тетяни Василівни, 22.01.1999 року народження, жительки села Замшани, що на Ратнівщині.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Дівчина вчора, 13 червня, близько 19 години пішла з дому та не повернулася.



Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве.



Була одягнута у світлу куртку з капюшоном, чорні джинси, білі кросівки.



"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0963466242, (03366)21296 або 102", - наголошують у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельські оперативники встановлюють місце перебування, 22.01.1999 року народження, жительки села Замшани, що на Ратнівщині.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Дівчина вчора, 13 червня, близько 19 години пішла з дому та не повернулася.зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве.Була одягнута у світлу куртку з капюшоном, чорні джинси, білі кросівки."Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0963466242, (03366)21296 або 102", - наголошують у поліції.

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