На Волині зникла 23-річна дівчина. ФОТО
Сьогодні, 10:29
Ковельські оперативники встановлюють місце перебування Марчук Тетяни Василівни, 22.01.1999 року народження, жительки села Замшани, що на Ратнівщині.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Дівчина вчора, 13 червня, близько 19 години пішла з дому та не повернулася.
Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве.
Була одягнута у світлу куртку з капюшоном, чорні джинси, білі кросівки.
"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0963466242, (03366)21296 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Дівчина вчора, 13 червня, близько 19 години пішла з дому та не повернулася.
Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве.
Була одягнута у світлу куртку з капюшоном, чорні джинси, білі кросівки.
"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0963466242, (03366)21296 або 102", - наголошують у поліції.
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