На Волині зникла 23-річна дівчина. ФОТО

На Волині зникла 23-річна дівчина. ФОТО
Ковельські оперативники встановлюють місце перебування Марчук Тетяни Василівни, 22.01.1999 року народження, жительки села Замшани, що на Ратнівщині.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Дівчина вчора, 13 червня, близько 19 години пішла з дому та не повернулася.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве.

Була одягнута у світлу куртку з капюшоном, чорні джинси, білі кросівки.

"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0963466242, (03366)21296 або 102", - наголошують у поліції.
На Волині зникла 23-річна дівчина. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ратнівщина, дівчина, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія обстріляла Харківщину: є жертва, постраждали діти
Сьогодні, 10:55
Facebook для iOS тепер доступний українською
Сьогодні, 10:38
На Волині зникла 23-річна дівчина. ФОТО
Сьогодні, 10:29
На Волині за добу погасили 4 пожежі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:23
Росіяни вдарили ракетами по Одещині: ППО знищила два «Онікси»
Сьогодні, 10:16
Схожі новини
Знайшли неповнолітню волинянку, яка не повернулася з відпочинку з друзями Знайшли неповнолітню волинянку, яка не повернулася з відпочинку з друзями
02 червень, 15:50
16-річну дівчину, яка зникла на Волині, знайшли на Житомирщині 16-річну дівчину, яка зникла на Волині, знайшли на Житомирщині
28 січень, 10:32
На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО
26 січень, 09:46
На Волині зникла 15-річна дівчина На Волині зникла 15-річна дівчина
28 листопад, 2021, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – ДТП: водій Audi в`їхав у припарковане авто. ФОТО
Сьогодні, 11:28
 0
Через «Устилуг» прослідували перші вантажівки
Сьогодні, 11:18
 0
У Луцьку нацгвардійці здають кров для своїх побратимів
Сьогодні, 11:05
 0
41-річний п`яний лучанин намагався відкупитись від поліцейських: йому загрожує до 4 років позбавлення волі
Сьогодні, 10:57
 0
Росія обстріляла Харківщину: є жертва, постраждали діти
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8