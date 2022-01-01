Facebook для iOS тепер доступний українською





Про це Михайло Федоров.



Він зазначив, що, якщо робоча мова смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час.



Федоров розповів і про оновлення в Instagram: невдовзі функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати короткі відео довжиною до 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Застосунок соціальної мережі Facebook став доступним українською мовою для користувачів iOS, а незабаром з’явиться українська версія застосунку Messenger для iOS.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїВін зазначив, що, якщо робоча мова смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час.Федоров розповів і про оновлення в Instagram: невдовзі функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати короткі відео довжиною до 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.

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