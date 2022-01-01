Facebook для iOS тепер доступний українською
Сьогодні, 10:38
Застосунок соціальної мережі Facebook став доступним українською мовою для користувачів iOS, а незабаром з’явиться українська версія застосунку Messenger для iOS.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що, якщо робоча мова смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час.
Федоров розповів і про оновлення в Instagram: невдовзі функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати короткі відео довжиною до 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що, якщо робоча мова смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час.
Федоров розповів і про оновлення в Instagram: невдовзі функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати короткі відео довжиною до 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.
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