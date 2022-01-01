Facebook для iOS тепер доступний українською

Facebook для iOS тепер доступний українською
Застосунок соціальної мережі Facebook став доступним українською мовою для користувачів iOS, а незабаром з’явиться українська версія застосунку Messenger для iOS.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що, якщо робоча мова смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час.

Федоров розповів і про оновлення в Instagram: невдовзі функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати короткі відео довжиною до 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.

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Теги: Facebook, українська мова
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