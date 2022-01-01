41-річний п`яний лучанин намагався відкупитись від поліцейських: йому загрожує до 4 років позбавлення волі

41-річний п`яний лучанин намагався відкупитись від поліцейських: йому загрожує до 4 років позбавлення волі
За водіння напідпитку та бажання відкупитись від відповідальності 41-річному лучанину загрожує до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зранку, 12 червня, працівники сектору реагування патрульної поліції Луцького РУП у с. Кульчин зупинили Ford Mondeo за порушення правил дорожнього руху.

Спілкуючись із водієм, поліцейські виявили, що він, ймовірно, перебуває напідпитку. Пройдений тест на «Драгері» підтвердив їхні підозри.

Аби уникнути адміністративної відповідальності, керманич вирішив ризикнути кримінальною, запропонувавши правоохоронцям неправомірну вигоду, яку згодом і залишив у службовому автомобілі.

На місце події відразу викликали слідчо-оперативну групу для документування факту надання хабаря. Грошові кошти вилучили.

Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Також на місці події поліцейські склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП: за це йому загрожує штраф 17 тис грн. і позбавлення права керування терміном 1 рік.

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Теги: Волинь, поліція, хабар, водій
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