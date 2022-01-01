Через «Устилуг» прослідували перші вантажівки
Сьогодні, 11:18
Учора, 13 червня, через пункт пропуску «Устилуг» розпочали пропуск вантажних транспортних засобів вагою до 7,5 тонн.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Станом на сьогоднішній ранок, 14 червня, прикордонники оформили вже більше півсотні автомобілів, які виїжджали за кордон. Зазначимо, що пілотний проєкт впровадили задля розвантаження інших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
З середи, 15 червня, пропуск вантажівок вагою до 7,5 тонн розпочнеться також і в пункті пропуску «Грушів-Будомєж», що на Львівщині.
Рекомендують вантажоперевізникам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Станом на сьогоднішній ранок, 14 червня, прикордонники оформили вже більше півсотні автомобілів, які виїжджали за кордон. Зазначимо, що пілотний проєкт впровадили задля розвантаження інших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
З середи, 15 червня, пропуск вантажівок вагою до 7,5 тонн розпочнеться також і в пункті пропуску «Грушів-Будомєж», що на Львівщині.
Рекомендують вантажоперевізникам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону.
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